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Türkiye Kupası sahibini buluyor

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında yarın yapılacak final maçıyla sahibini bulacak Türkiye Kupası'nda finaller, şimdiye dek 31 kez çift, 23 kez de tek maç olarak düzenlendi.

Türkiye Kupası sahibini buluyor

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında yarın yapılacak final maçıyla sahibini bulacak Türkiye Kupası'nda finaller, şimdiye dek 31 kez çift, 23 kez de tek maç olarak düzenlendi.

30 Mayıs 2017 Salı 11:59
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Türkiye Kupası sahibini buluyor

İSTANBUL - Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor takımları arasında yarın Eskişehir'de yapılacak final maçıyla 55. sahibini bulacak Türkiye Kupası'nda finaller, şimdiye dek 31 kez çift, 23 kez de tek maç olarak düzenlendi.

Bu sezon da Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, 1965-1966, 1966-1967, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında tek, diğer sezonlarda ise çift maçlı finallerle sahibine ulaştı.

Türkiye Kupası 7 kez uzatmalarda, 5 kez penaltı atışları sonucu, bir kez kurayla sahibini bulurken, bir maç da hükmen galibiyetle sonuçlandı.

1991-1992 sezonunda Bursa deplasmanındaki ilk maçı 3-0 yitiren Trabzonspor, rövanşı 5-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası finallerinde en çok rastlanan skor, 20 kezle 1-0 oldu.

Teknik direktör olarak en çok Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan isimler üçer kezle Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye KupasıFinal
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