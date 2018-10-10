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Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, 16 Ekim Salı günü yapılacak.

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, 16 Ekim Salı günü yapılacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:08
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Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak

İSTANBUL 

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada 4. eleme turu kura çekimi, 16 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor takımları da dahil olacak.

Kupanın 4. eleme turunda, 3. elemeden gelen 48 takım dahil olmak üzere toplam 56 ekip mücadele edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası4. Eleme TuruKura çekimi
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