ANKARA - Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki G20 zirvesinden Arjantin'e geçecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki İstanbul 2020 heyeti, Hilton Otel'de gerçekleştirilecek 125. IOC Genel Kurulu'nda, diğer adaylar Tokyo ve Madrid'in arasından sıyrılmak için yarışacak.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da sunumlarda hazır olacak. Arjantin'e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da gitmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, IOC Üyesi ve TMOK Başkanı Uğur Erdener, İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat ve TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel ile İstanbul 2020 Üst Yöneticisi Ali Kiremitçioğlu, İstanbul 2020 Spor Direktörü Alp Berker, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, paralimpik okçu ve İstanbul 2020 Elçisi Gizem Girişmen ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda tek kadınlarda altın madalya kazanan milli tenisçi Çağla Büyükakçay da kafilede yer alıyor.

İstanbul 2020'nin 5 ana sponsorunun temsilcileri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Doğuş Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Türk Hava Yolları Üst Yöneticisi Temel Kotil, Turkcell Üst Yöneticisi Süreyya Ciliv ve Yıldız Holding Sportif Direktörü Mehmet Uçan da kafilede bulunuyor.

Oylama nasıl olacak?

Aday kentin belirleneceği oylama öncesinde sırasıyla İstanbul, Tokyo ve Madrid sunum yapacak. Kırkbeşer dakikalık sunumlardan sonra 15'er dakika soru-cevap bölümü olacak.

Halihazırda 103 üyesi bulunan IOC'de başkan Jacques Rogge, kendi isteğiyle oy kullanmayacak. Üç aday ülkenin üyeleri de oy kullanamayacak. IOC'de İspanya'nın 3, Türkiye ve Japonya'nın ise birer üyesi bulunuyor. Bu durumda 97 üyenin oy kullanması bekleniyor. İlk turda elenen ülkenin IOC üyesinin, ikinci turda oy kullanma hakkı bulunuyor.

Sunumlardan sonra elektronik ortamda TSİ 21.45'de gizli oylamaya geçilecek. İlk turda en az oyu alan kent elenecek ve ikinci bir oylama yapılacak. Finale kalan iki kent, salona aynı anda davet edilecek ve IOC Başkanı Jacques Rogge, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak kenti, TSİ 23.00'te açıklayacak.

Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye tek yürek

Nefeslerin tutulacağı o ana, İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda toplanacak kalabalıkla birlikte tüm Türkiye tanıklık edecek. Çok sayıda İstanbullunun doldurması beklenen ve dev ekranların yerleştirileceği meydan, İstanbul'un kazanması halinde "tarih yazacak".

Halkın yüzde 94'ünün desteğiyle yola çıkan İstanbul 2020 heyeti, Türkiye'nin sesini adeta Buenos Aires'ten duyacak.