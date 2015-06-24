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Türkiye 'havuzda' finale çıktı

Bakü 2015'te Türkiye, yüzmede 4x100 metre serbest stil karışık takım yarışlarında finale çıktı

Türkiye 'havuzda' finale çıktı

Bakü 2015'te Türkiye, yüzmede 4x100 metre serbest stil karışık takım yarışlarında finale çıktı

24 Haziran 2015 Çarşamba 10:49
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Türkiye 'havuzda' finale çıktı

BAKÜ - 1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) yüzme branşında Türkiye, 4x100 metre serbest stil karışık takım yarışlarında finale çıktı, milli yüzücüler Hüseyin Emre Sakçı ve Kaan Özcan ise eleme serilerini geçerek yarı finale kaldı.

Bakü Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yüzme müsabakalarının ikinci gün sabah seansında eleme yarışları yapıldı. Erge Can Gezmiş, Kaan Özcan, Zeynep Odabaşı ve Sezin Eligül'ün yarıştığı Türkiye, 4x100 metre serbest stil karışık takım elemelerinde 3.40.70'lik derecesiyle 8. sırayı alarak finalin yolunu tuttu.

Bireysel yarışmalarda Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 100 metre serbest stil elemelerinde 50.85'lik süresiyle 6. sırayı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milli yüzücülerden Kaan Özcan ise erkekler 200 metre kelebek elemelerinde 2.01.16'lık zamanıyla en iyi 6. dereceyi yaparak yarı finale yükseldi.

Erkeklerde Erge Can Gezmiş 200 metre kelebekte, Berk Özkul ve Rasim Oğulcan Gör 100 metre sırtüstünde, Batuhan Hakan ve Samet Alkan 200 metre karışıkta elemeleri geçemedi.

Kadınlarda Almina Simla Ertan ve Sezin Eligül 100 metre serbest stilde, Zeynep Odabaşı 100 ve 400 metre serbest stilde, Yüksel Deniz Özkan ise 200 metre kelebekte oyunlara elemelerde veda etti.


AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 11:40
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeönce Vatan
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