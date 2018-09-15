Türkiye Dünya Kupası yolunda Karadağ'ı yendi

ANKARA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendi.

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada Doğuş Balbay, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla milli takım, 2. dakikaya 5-2 önde girdi. İlk iki dakika içinde faul hakkını dolduran milliler, rakibinin pota altındaki etkili ismi Dubljevic'in 10 sayısına engel olamadı ve 4. dakikayı 10-8 geride geçti. Ersan İlyasova'nın Cedi Osman ile yaptığı ikili oyunlar sonrasında rakibinin dengesini bozan ay-yıldızlı ekip, 7. dakikayı 18-12 üstün tamamladı. Semih Erden'in de skora katkı vermesiyle kontrolü elinde tutan milliler, ilk çeyreği 26-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde her iki takım da hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Rakibine 3,5 dakika sayı atma şansı vermeyen milliler, Melih Mahmutoğlu-Furkan Korkmaz ikilisinin basketleriyle skoru 31-18'e taşıdı. Popovic'in skor katkısı verdiği rakibi karşısında Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile basketler bulan A Milli Takım, hücum ribauntlarından elde ettiği ikinci şansları iyi değerlendirerek soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında rakibinin baskılı savunması karşısında zorlanan milliler, Cedi Osman'ın art arda basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve 25. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 52-45. Dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Karadağ, hücum ribauntlarındaki üstünlüğüyle farkı azaltsa da milliler, periyodu 60-56 önde tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, final çeyreğinin ilk dakikalarında Semih Erden ve Ersan İlyasova ile oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdi. Karadağ'ın molası sonrasında Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla hücumdaki etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, savunmada da etkili bir oyun sergileyerek rakibini yanlış şut seçimlerine itti ve 35. dakikaya 11 sayı farkla önde girdi: 73-62. Ersan İlyasova'nın üst üste basketleriyle rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen A Milli Takım, tempoyu istediği gibi ayarladı ve karşılaşmadan da 10 sayı farkla 79-69 galip ayrıldı.

"Sert bir maç oldu"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Tahmin ettiğimiz gibi sert bir maç oldu." dedi.

Sarıca, A Milli Takım'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından zorlu bir başlangıç olduğunu belirterek, "Belki oluşturduğumuz kadro nedeniyle hissetmemiş olabilirsiniz ama Karadağ, çok sert ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Tahmin ettiğimiz gibi de sert bir maç oldu. Ölü sezondan gelip tüm hazırlık maçlarına rağmen bu maçı istediğimiz bir skor farkıyla kazanmak beni mutlu etti." diye konuştu.

Tüm maçı önde götürmenin her zaman kolay olmadığının altını çizen Sarıca, "Özellikle erken faul sorunu yaşayan oyuncularımız, ritmin de bozulmasına neden oldu. Dışarıdan iyi günümüzde değildik. Dışarıdan çok isabet bulamadığımız bir günde boyalı alandan bulduğumuz 42 sayı bizi rahatlattı. Biz, dışarıdan o atışları sokabilecek bir takımız. Artık tek amacımız pazartesi Slovenya'da kazanıp yolumuza devam etmek. Ankara seyircisine de teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi inanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Burada bir kere daha kazanmak hepimizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçın kendileri açısından öneminin büyük olduğunu dile getirerek, "Bu maçı kaybetseydik, Slovenya maçını kazanmamıza rağmen hedefimize ulaşamayacaktık. Buraya gelen seyircilerin maçtan keyif aldığını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Slovenya maçından da galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Karadağ cephesi

Karadağ A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zvezdan Mitrovic ise Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Müthiş bir atmosferde oynamanın kendileri için çok keyifli olduğunu dile getiren Mitrovic, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan bir takımız. Aramızda yeni isimler var ve onların performanslarından memnunum. Fakat olmadı. 40 dakika boyunca savaşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince iyi mücadele ettik. Türkiye, haklı bir galibiyet aldı. Bizim de şansımız bitmedi, Dünya Kupası'na gitmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki maçları daha iyi oynamaya çalışacağız."