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"Türkiye'de oynamak isterim"

Fransa'da Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz "Türkiye'de futbol oynadığım süre içerisinde çok mutluydum. Türkiye'den transfer teklifi gelirse bunu kesinlikle değerlendiririm." dedi.

"Türkiye'de oynamak isterim"

Fransa'da Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz "Türkiye'de futbol oynadığım süre içerisinde çok mutluydum. Türkiye'den transfer teklifi gelirse bunu kesinlikle değerlendiririm." dedi.

05 Haziran 2017 Pazartesi 16:42
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"Türkiye'de oynamak isterim"

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Toulouse'un Türk asıllı İsveçli futbolcusu Jimmy Durmaz, Türkiye'de tekrar forma giymek istediğini söyledi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde 9 Haziran Cuma günü Fransa ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Jimmy Durmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemde Türkiye'de harika günler geçirdiğini belirten 28 yaşındaki Jimmy Durmaz, "Türkiye'de futbol oynadığım süre içerisinde çok mutluydum. Türkiye'den transfer teklifi gelirse bunu kesinlikle değerlendiririm. Beni transfer etmek isteyen kulübe ve şartlara göre hareket ederim. Şu anda Fransa'nın Toulouse takımının futbolcusuyum ama hiçbir şey belli olmaz. Gelecek teklife göre Türkiye'ye dönebilirim." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan arkadaşı Erkan Zengin'in forma giydiği Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasına üzüldüğünü aktaran orta saha oyuncusu, "Erkan Zengin ile hala konuşmadım. En kısa sürede onu arayacağım. Moralinin çok bozuk ve üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Camia olarak Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyorlardı. Eskişehir'in yeni stadı ve muhteşem seyircisiyle Süper Lig'de olması gerekirdi." diye konuştu.

"Çin'e gitmek için erken"

Çin'den teklif aldığını belirten Jimmy Durmaz, "Bu teklifi teşekkür ederek reddettim. Çin'e gitmek için erken olduğunu düşünüyorum. Şu anda Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Gelecek yıllarda Çin'den bir teklif gelirse o zaman düşünebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa Birinci Futbol LigiToulouseJimmy Durmaz
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