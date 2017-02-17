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Türkiye curlingde kızlarda finale çıktı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, Polonya'yı 7-6 yenerek finale yükseldi.

Türkiye curlingde kızlarda finale çıktı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, Polonya'yı 7-6 yenerek finale yükseldi.

17 Şubat 2017 Cuma 13:21
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Türkiye curlingde kızlarda finale çıktı

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan yarı final müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı ile Polonya ve Norveç ile Rusya; erkeklerde ise Türkiye ile Rusya'nın yanı sıra Hollanda ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Kızlarda milli takım, Polonya karşısında ikinci periyotta 4-1 geriye düştüğü müsabakada, beşinci periyotta 6-4 öne geçti. Son periyoda iki takımın da eşit sayıda girdiği mücadelede bir sayı bulan milliler, 7-6 kazanarak finale çıktı. 

Erkekler Rusya'ya yenildi

Curling Erkek Milli Takımı, Rusya ile çekişmeli bir maç yaptı.

İlk üç periyotta sayı bulamayan iki takım, son periyoda 2-2 berabere girdi. Son periyotta bir sayı alan Rusya, Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. 

Kızların finaldeki rakibi Rusya

Final müsabakalarında kızlarda Türkiye ile Rusya; erkeklerde ise Rusya ile Hollanda altın madalya için karşı karşıya gelecek.

Yarı finali geçemeyen takımlardan erkeklerde Türkiye ile Slovenya; kızlarda ise Polonya ile Norveç üçüncülük için mücadele verecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Curling ArenaTürkiye A TakımıCurling Erkek Milli TakımıRusya
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