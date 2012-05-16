Türkiye böyle hasret görmedi

Bu sezon 50'ncisi yapılan Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçı Bütlent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını, Cem Satman ile Ekrem Kan yapacak.

Saat 20.30'da başlayacak final mücadelesi ATV televizyonundan naklen yayınlanacak.

29 yıllık hasret bitecek mi

Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda kazanan Fenerbahçe, Bursaspor'u yenerek 29 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979 ve 1982-1983 sezonlarında olmak üzere toplam 4 kez şampiyon olan sarı-lacivertli ekip, bugüne dek çıktığı 13 finalin 9'unu yitirdi.

26 yıldır kupa hasreti çeken Bursaspor ise 4 kez finalde mücadele edip, 1 kez kupanın sahibi oldu.

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek 13 farklı takım kaldırdırırken, 19 kez final oynayıp; 14 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, rekorları elinde bulunduruyor.

Yer aldığı 13 finalden 9'unda kupaya uzanamayan Fenerbahçe ise finallerde en çok kaybeden takım oldu.



Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Ankara'da Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, kupa maçı kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın belirlediği, 20 futbolcunun yer aldığı kafilede şu isimler bulunuyor:

Volkan Demirel, Serkan Kırıntılı, Mert Günok, Gökhan Gönül, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Bekir İrtegün, Yobo, Ziegler, Alex, Özer Hurmacı, Cristian, Selçuk Şahin, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Stoch, Sow, Semih Şentürk, Gökay Iravul.

38 yıl sonra kupada final randevusu

Türkiye Kupası'nda daha önce 1973-1974 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 38 yıl sonra yine finalde kupa için kozlarını paylaşacak.

Çift maçlı final sisteminin uygulandığı 1973-1974 sezonunda oynanan ilk maçı Bursaspor 1-0 kazandı. Kupa finalinin rövanşında ise Fenerbahçe rakibini 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar

-Kupa şimdiye dek 31 kez çift, 18 kez de tek maçlı finallerle sahibini buldu.

-Türkiye kupası 7 kez uzatmalarda, 5 kez penaltı atışları sonucu, 1 kez kurayla sahibini bulurken,1 maç da hükmen galibiyetle sonuçlandı.

-1991-1992 sezonunda Bursa deplasmanındaki ilk maçı 3-0 yitiren Trabzonspor, rövanşı 5-1 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.

-Finallerde en farklı skorlu galibiyeti, 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği elde etti.

-Türkiye Kupası finallerinde en çok rastlanan skor, 17 kezle 1-0 oldu.

-Bülent Korkmaz ile Hakan Şükür, 9'ar kez kupa finalinde oynarken, 6'şar kez kupayı kaldırıp, bu alanlarda rekoru paylaştılar.

-Teknik direktör olarak en çok Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan isimler 3'er kezle Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç.

Kocaman: Arzumuz kupayı kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam final öncesi birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında arzularının finale kalmak değil, kazanmak olduğunu dile getiren Kocaman, finaldeki rakipleri Bursaspor'un kendilerine göre bir adım önde olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman maçın hakemi Bülent Yıldırım konusunda sorulan bir soruya ise ''Umarım maçın seyrini değiştirecek bir kararı olmaz. Hakem şansı yanında olsun'' cevabını verdi.

Kaptan Alex

Fenerbahçe'de, takım kaptanı Alex De Souza ise geride kalan sezon için emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Maçın barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum. Bu maçta hiç bir şeye gölge düşmesin, güzelliklerle dolu bir maç olsun'' diye konuştu.

Sağlam'dan fair-play çağrısı

Bursaspor Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da, bu sene sıkıntılara rağmen gelinen nokta nedeniyle teknik kadroyu ve futbolcuları tebrik ederek, şöyle konuştu:

''Bir tarafta 29 yıldır kupayı alamayan Fenerbahçe ve 26 yıldır alamayan Bursaspor. İki takım için de çok uzun bir dönem. İki takım da bu kupayı alabilmek için mücadele edecek. Sonuçta bir takım kupayı alacak. Tabii ki biz almak istiyoruz. Ülkemizde son dönemde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurduğumuz zaman, sezonun son maçında fair-play görüntüsünün ön plana çıkması, Türk futbolu adına çok önemli. Kazanırsak mutluluğumuzu rakibi incitmeden yaşamaya çalışacağız. Kaybedersek de taraftarlarla birlikte rakibimizi alkışlayacağız.''

Ömer Erdoğan

Bursaspor Takım Kaptanı Ömer Erdoğan ise maçla ilgili olarak, ''Bizim açımızdan hem sezonun son maçı, hem de uzun yıllar özlemini çektiğimiz kupa finali oynayacağız. İnşallah kupayı kaldırmak bize nasip olur'' şeklinde konuştu.