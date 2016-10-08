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Türkiye 544. randevuda

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında 544. kez sahaya çıkacak.

Türkiye 544. randevuda

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında 544. kez sahaya çıkacak.

08 Ekim 2016 Cumartesi 09:41
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Türkiye 544. randevuda

 A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın deplasmanda yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçıyla 544. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 543 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 213 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 232'si deplasmanda, 232'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 713 gol attı, kalesinde 790 gol gördü.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde geride kalan 543 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. 

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 09:42
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımıİzlanda2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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