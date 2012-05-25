Türkiye: 3 - Gürcistan: 1

2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında Gürcistan ile oynadığı özel maçı 3-1 kazanan Türkiye (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Oyundan çıkaracağımız hem olumlu hem de olumsuz dersler olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Avcı, ''Oyuncularımızın enerjisi ve iyi performansları beni memnun etti. Özellikle bundan sonraki Finlandiya ve Bulgaristan maçlarında değişik kadrolar oynayıp elimize çıkacak resmi Portekiz'e ve Ukrayna maçlarında daha net ortaya koyacağız. İkinci kırk beş dakikada rakibimizin 2-0'lık maçı çevirmeye çalışması bizi rahatsız etti. Yediğimiz golün ardından son 30 dakikada kontrolü genel anlamda elimize aldık'' diye konuştu.

İlk yarıda ikinci yarıya oranla daha iyi pas yaptıklarını bildiren Avcı, yaptıkları hızlı hücumları golle sonuçlandırdıklarını söyledi.

Avcı, bir soru üzerine, ''İlk kırk beş dakika beraber hareket etme adına bizi son derece mutlu etti. Bir iki tane hatalarımız vardı, savunmada doğru oynadık ama orta sahayla aramızda mesafe vardı. Önde zaman zaman doğru baskılar yaptık, zaman zaman da kopukluklar yaşadık. Genel anlamda oyun disiplinine sadık kalan doğru işler yapan bir takımımız vardı'' dedi.

Avcı, ikinci yarıda baskıya cevap verememiş olmalarının kendilerine iyi bir ders olduğunu ve bunun üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

Bu arada, milli takım oyuncularının stadı terk etmeleri sırasında oyunda sakatlanan kaleci Cenk, gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorusuna, ''Gözüme top geldiği için bir ara midem bulandı şimdi iyiyim'' yanıtını verdi.

Cenk, federasyon yöneticileri tarafından özel bir araçla götürüldü.