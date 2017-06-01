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Türkiye 25. sıraya geriledi
Türkiye 25. sıraya geriledi

Türkiye 25. sıraya geriledi

FIFA dünya sıralamasında 3 basamak gerileyen Türkiye, 25'inci sırada yer aldı. Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamada Polonya, tarihinde ilk kez ilk 10'a girdi.

Türkiye 25. sıraya geriledi

FIFA dünya sıralamasında 3 basamak gerileyen Türkiye, 25'inci sırada yer aldı. Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamada Polonya, tarihinde ilk kez ilk 10'a girdi.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:32
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Türkiye 25. sıraya geriledi

ANKARA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 3 basamak düşerek 25. sıraya geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre, geçen ayı 22. sırada tamamlayan Türkiye, 25. sıraya düştü.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 37, Finlandiya 108, Kosova ise 173. sırada kendilerine yer buldu.

Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 9'unda bulunan takımlar yer değiştirmezken, Polonya, 10. sıradaki İspanya ile aynı puana ulaşarak tarihinde ilk kez adını ilk 10'a yazdırdı.

Yeni Zelanda, 17 basamak birden atlayarak 95. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Temmuz'da açıklanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFIFADünya Sıralaması
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