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Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak

Atletizmde, 22. Balkan Salon Şampiyonası 25 Şubat Cumartesi günü Sırbistan'da yapılacak. Türkiye, başkent Belgrad'daki organizasyona 35 atletle katılacak.

Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak

Atletizmde, 22. Balkan Salon Şampiyonası 25 Şubat Cumartesi günü Sırbistan'da yapılacak. Türkiye, başkent Belgrad'daki organizasyona 35 atletle katılacak.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:53
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Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak

ANKARA

Atletizmde, 22. Balkan Salon Şampiyonası 25 Şubat Cumartesi günü Sırbistan'da yapılacak. Türkiye, başkent Belgrad'daki organizasyona 35 atletle katılacak. 

Avrupa Salon Şampiyonası için baraj geçme niteliği taşıyan organizasyonda, 16 ülke takımı yarışacak.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen 21. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sırayı alarak tarihinin en iyi sonucunu elde etmişti.

Şampiyonaya katılmak üzere Belgrad'a hareket eden Türk Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Nimet Karakuş, Melike Malkoç (60 metre), Damla Çelik (800 metre), Emine Hatun Tuna (1500 metre), Tuğba Güvenç (3 bin metre), Özge Soylu, Beyza Tilki (60 metre engelli), Cemre Bitgin, Ecem Çalağan (uzun atlama), Cemre Bitgin, Beyza Tilki (3 adım atlama), Emel Dereli, Sare Bostancı (gülle atma), Buse Arıkazan, Büşra Pekşirin (sırıkla atlama).

Erkekler: Ertan Özkan, Yiğitcan Hekimoğlu (60 metre), Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel (400 metre), Sercan Basım, Hasan Basri Güdük (800 metre), Süleyman Bekmezci, Ömer Oti (1500 metre), Turgay Bayram (3 bin metre), Batuhan Eruygun, Mehmet Güneş (60 metre engelli), Alperen Acet, Metin Doğu (yüksek atlama), Kaan Şencan (uzun atlama), Ümit Sungur (sırıkla atlama), Murat Gündüz (gülle atma), Necati Er, Can Özüpek (3 adım atlama), Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Fahri Arsoy, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Enis Ünsal (4x400 metre).

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Anahtar Kelimeler:
22. Balkan Salon ŞampiyonasıTürkiye35 Atlet
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