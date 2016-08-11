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Türkiye 19. sıradaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 19. basamaktaki yerini korudu.

Türkiye 19. sıradaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 19. basamaktaki yerini korudu.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:31
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Türkiye 19. sıradaki yerini korudu

ANKARA 

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) grup aşamasında veda eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 19. sırada yer aldı.

Listenin ilk 20 sırasında değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Belçika ikinciliğini, Kolombiya da üçüncülüğünü korudu.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 15, İzlanda 23, Ukrayna 30, Finlandiya 61, Kosova ise 190. sırada kendilerine yer buldu.

18 basamak birden atlayan Kuzey Kore, 99. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Eylül'de açıklanacak.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:32
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Türkiyeönce Vatan
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