Türk Telekom'da gol sesi çıkmadı

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı

9. dakikada Garry Rodrigues'in ceza yayı dışında sol çapraza yakın noktadan çektiği sert şutta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı yumruklayarak güçlükle kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Konoplyanka, ceza sahasına girer girmez kaleci Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Boş kaleye doğru yönelen topa Martin Linnes, altıpas içinde müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı kornerde takım arkadaşının aşırttığı topa Embolo altıpasta kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

34. dakikada Maicon'un ceza yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues, pasını Eren Derdiyok'a çıkardı. Eren'in altıpasın içinde gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü.

45+1. dakikada Maicon'dan sıyrılan Konoplyanka'nın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Konoplyanka'nın ara pasında sağdan ceza sahasına giren Embolo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Embolo'nun vuruşunda top Muslera'dan dönerken, pozisyonun devamında bu oyuncunun ikinci şutunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ozan Kabak çıkardı.

57. dakikada Konoplyanka'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda çektiği şutta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.

88. dakikada Rudy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Skrzybski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Savunmada Maicon, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Schalke 04 ile sahasında yine berabere kaldı

Galatasaray, sahasında Schalke 04 ile oynadığı ikinci maçta da berabere kaldı.



Sarı-kırmızılı takımın, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında oynadığı maç 1-1 berabere bitmişti.



Galatasaray, söz konusu karşılaşmanın rövanşında rakibini deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Alman ekiplerine karşı evinde kazanmayı unuttu

Galatasaray, Almanya temsilcilerine karşı sahasında üst üste 8. maçında da galip gelemedi.



Bir Alman ekibine karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 8 iç saha maçını da kazanamadı.

Galatasaray, Alman rakiplerine karşı son 8 iç saha maçında 3 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Sinan Gümüş'ün kafası yarıldı

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün kafası yarıldı.



Sinan Gümüş, maçın 20. dakikasındaki bir hava topu mücadelesinde, Schalke 04'ten Suat Serdar ile kafa kafaya çarpıştı.



Kafasında kanama olan ve saha kenarında sağlık ekibi tarafından müdahalesi yapılan Sinan Gümüş, uygulanan bandajın ardından müsabakaya devam etti.

Muğdat ve Ömer'in ilk heyecanı

Galatasaray'da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Muğdat Çelik ve Ömer Bayram, kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.



Muğdat Çelik maçın 69. dakikasında Eren Derdiyok'un, Ömer Bayram da 81. dakikada Yuto Nagatomo'nun yerine oyuna girdi.



Bu arada, karşılaşmayı 47 bin 79 futbolseverin izlediği açıklandı.

'Bu kadar eksik kadroya rağmen 1 puan almamız başarıdır'

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Schalke 04 ile İstanbul'da 0-0 berabere kaldıkları maçta eksik kadroya rağmen 1 puan almalarının başarılı bir sonuç olduğunu söyledi.

Albayrak, Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üçüncü maçlar sonunda grupta iddialarının devam ettiğini belirtti.

Schalke 04 karşısında eksiklerine rağmen iyi mücadele ettiklerini dile getiren Albayrak, "Bence çok önemli 1 puan aldık. Bu kadar eksik kadroya rağmen 1 puan almamız başarıdır. Yapacak bir şey yok. Schalke 04'ün 5, bizim de 4 puanımız var. Schalke 04 ile deplasmanda da oynayacağız. Gerçekten çok eksiğimiz vardı. Eksiklerimize rağmen 1 puan aldıysak, demek ki iyi işler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'nı doldurdukları için sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Abdurrahim Albayrak, "Muhteşem bir taraftarımız vardı. Her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadılar. İlgi çok büyüktü. Hiçbir boş yer kalmadı." diye konuştu.