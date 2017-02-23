Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

İSTANBUL

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki Türk temsilcisi Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka'nın karşılaşacağı son 16 turunda, Banvit ise Almanya'nın EWE Baskets ekibiyle mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka, play-off'ta Almanya'nın Fraport Skyliners ekibini eleyerek doğrudan son 16 turuna kalan Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olmaya hak kazandı. Play-off'ta Rusya'nın Avtodor takımını saf dışı bırakan Alman ekibi EWE Baskets de son 16 turuna direkt katılan diğer Türk temsilcisi Banvit ile eşleşme hakkı elde etti.

Son 16 turu ilk maçlarının 28 Şubat ve 1 Mart, rövanşlarının 7-8 Mart'ta oynanacağı turnuvada eşleşmeler şöyle:

EWE Baskets (Almanya) - Banvit (Türkiye)

Aris (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)

Dinamo Sassari (İtalya) - Le Mans (Fransa)

MHP Riesen (Almanya) - Neptunas (Litvanya)

Umana Reyer Venezia (İtalya) - Sidigas Avellino (İtalya)

PAOK (Yunanistan) - Iberostar Tenerife (İspanya)

AEK (Yunanistan) - Monaco (Fransa)

Pınar Karşıyaka (Türkiye) - Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye)