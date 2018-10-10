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Türk takımlarının Belçikalı rakiplerine 'yolsuzluk' soruşturması

Belçika polisi, oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Standard Liege, Anderlecht ve Genk'in de aralarında bulunduğu kulüplere baskın düzenledi.

Türk takımlarının Belçikalı rakiplerine 'yolsuzluk' soruşturması

Belçika polisi, oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Standard Liege, Anderlecht ve Genk'in de aralarında bulunduğu kulüplere baskın düzenledi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:20
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Türk takımlarının Belçikalı rakiplerine 'yolsuzluk' soruşturması

BRÜKSEL

Belçika polisi, oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Standard LiegeAnderlecht ve Genk'in de aralarında bulunduğu kulüplere baskın düzenledi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Sporting Charleroi eski başkanı ve menajer Mogi Bayat bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Yetkililer, Bayat'ın "Futbolla ilgili bir soruşturma ile ilgili olarak gözaltına alındığını" bildirdi.

Belçika basını ayrıca, polisin Akhisarspor'un rakibi Standard Liege, Fenerbahçe'nin grubunda bulunan Anderlecht, Beşiktaş'ın rakiplerinden Genk'in yanı sıra Kortrijk, Oostende ve Club Brugge tesislerinde de arama yaptığını ve "futbol dünyasında mali dolandırıcılık ve kara para aklama" konulu bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haberlerde, Standard Liege kulübü tesislerinde Bayat'ın aracılığıyla yapılan transferlere ilişkin belgelere de el konulduğu ifade edildi.

Federal bölge savcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bayat'ın haricinde Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko ve hakemler Sebastien Delferiere ile Bart Vertenten'in de gözaltına alındıklarını bildirdi.

Soruşturmanın ana hedeflerinin 44 yaşındaki İran asıllı Belçikalı Bayat'ın yanı sıra söz konusu şahıslarla iş yapan diğer menajer ve kulüplerin olduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Belçika PolisiTürk TakımlarıYolsuzlukSoruşturma
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