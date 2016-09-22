Türk takımlarına saat ayarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un 30 Ekim'den sonra oynayacağı iç saha maçlarının başlangıcı 1 saat geriye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacağından dolayı UEFA, Türk takımlarının ev sahibi olacağı maçların saatlerinde değişiklik yaptı.

Buna göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ikişer, Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un birer maçının başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikten sonra maç saatleri şu şekilde oluştu:

UEFA Şampiyonlar Ligi

1 Kasım Salı:

20.45 Beşiktaş-Napoli

23 Kasım Çarşamba

20.45 Beşiktaş-Benfica

UEFA Avrupa Ligi

3 Kasım Perşembe:

21.00 Fenerbahçe-Manchester United

24 Kasım Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Zorya

8 Aralık:

19.00 Atiker Konyaspor-Gent

19.00 Osmanlıspor-Zürih

Not: UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un 8 Aralık'ta oynayacağı maçlar, son hafta karşılaşmaları olduğu için, UEFA kuralları gereği, Braga-Shakhtar Donetsk ve Villarreal-Steaua Bükreş maçları da Türk ekiplerinin müsabakalarıyla aynı saatte başlayacak.