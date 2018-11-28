Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93517
ALTIN
205.607
DOLAR
5.2608
STERLİN
6.7151
EURO
5.9445
Türk takımları İspanya deplasmanında
Türk takımları İspanya deplasmanında
Gürcistan'da halk sandık başında
Gürcistan'da halk sandık başında
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya...
'Bilişim sistemleri 5 yılda yeni bir dönüşümden geçecek'
'Bilişim sistemleri 5 yılda yeni...

Türk takımları İspanya deplasmanında

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk takımları İspanya deplasmanında

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
0 Okunma
Türk takımları İspanya deplasmanında

İSTANBUL

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya ekipleriyle karşılaşacak.

Ligde bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Dokuz haftada yedi galibiyet alan Anadolu Efes, 30 Kasım Cuma günü sahasında Baskonia ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

Sekiz galibiyete sahip geçen sezonun finalisti Fenerbahçe, Palau Blaugrana'da cuma günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

30 Kasım Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)

20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe

AA

Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa LigiBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında
Galatasaray Avrupa'da 276. maçına çıkıyor
Galatasaray Avrupa'da 276. maçına çıkıyor
Filede Türk derbisi
Filede Türk derbisi
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip
Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip
Galatasaray antrenmanı taraftara açılacak
Galatasaray antrenmanı taraftara açılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ