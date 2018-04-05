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Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi

Bu yıl ikincisi düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 Türk temsilcisi, Dörtlü Final'e kalmayı başaramadı.

Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi

Bu yıl ikincisi düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 Türk temsilcisi, Dörtlü Final'e kalmayı başaramadı.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:16
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Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi

İZMİR - Basketbolda bu yıl ikincisi düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 Türk temsilcisi de Dörtlü Final'e kalamadı. 

Pınar Karşıyaka'nın 3. ön eleme turundan katıldığı organizasyonda Türkiye, gruplarda İzmir temsilcisinin yanı sıra Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol olmak üzere 4 takımla yer aldı.

Bu 4 ekipten Gaziantep Basketbol, gruplardan çıkamadı. Beşiktaş Sompo Japan son 16 turunda, Banvit ile Pınar Karşıyaka ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.

İkincisi düzenlenen organizasyonda geçen yıl Dörtlü Final'de Banvit'le temsil edilen Türkiye'den bu sene son dört ekip arasına giren olmadı.

Türk ekipleri, organizasyonda bu sezon eleme maçları dahil oynadıkları 68 karşılaşmada 38 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Dörtlü Final'e kalan ekipler belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, Almanya'dan MHP Riesen, Fransa'dan Monaco, İspanya'dan UCAM Murcia ve Yunanistan'dan AEK'nın katılımıyla 4-6 Mayıs'ta oynanacak.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak ekip, daha sonra belli olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk TakımlarıDörtlü FinalFIBA
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