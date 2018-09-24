Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98230
ALTIN
239.668
DOLAR
6.2107
STERLİN
8.1445
EURO
7.3117
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Karatede 12 madalya
Karatede 12 madalya
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
İki Dost Yürek, İki Fırça...
İki Dost Yürek, İki Fırça...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Türk sporunun altın haftası

Türk sporcular, geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 68 madalya kazandı.

Türk sporunun altın haftası

Türk sporcular, geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 68 madalya kazandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:19
0 Okunma
Türk sporunun altın haftası

Türk sporcular, geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 68 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, geçen hafta karate, tekvando, güreş, judo, eskrim, cimnastik, kick boks, bocce ve buz dansı branşlarında katıldığı organizasyonlarda 18 altın, 17 gümüş ve 33 bronz madalya elde etti.

Milli sporcuların dereceleri 2020 Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere gelecekteki şampiyonalar için umut verdi.

Özellikle Tokyo 2020'ye dahil edilen karate branşında alınan 12 madalya yüzleri güldürdü.

Şili'nin ev sahipliğinde organize edilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin 3. etabında milli sporcular, 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, serinin 3. ayağında genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Başkent Santiago'daki organizasyonda ay-yıldızlı karateciler Serap Özçelik, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş ve Rıdvan Kaptan kürsünün zirvesine çıktı. Takım kata kategorisinde de Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi'den oluşan Türk Milli Takımı, İspanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kick boksta 29 madalya

Milli kick boksçular, İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası'ndan 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 29 madalyayla döndü.

51 ülkeden bin 757 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'ye altın madalyaları Cengizhan Kuru (full contact 75 kilo), Hamide Yavuz (full contact 52 kilo), Mahsum Teker (full contact 86 kilo), Doğukan Güzelkabaağaç (full contact 91 kilo) ve Can Özbatur (low kick +91 kilo) kazandırdı.

İrem Yaman tarihe geçti

Tekvandoda grand prix serisinin 3. ayağı Tayvan'ın Taoyuan kentinde yapıldı. Türkiye, seriyi 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 57 kiloda altın madalyaya uzanan İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan yazdırdı.

Ağustos ayında Rusya'da düzenlenen grand prix 2. seri müsabakalarının ardından Tayvan'da da ilk sırayı alan İrem, aynı zamanda üst üste iki grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu olarak tarihe geçti.

Tayvan'da ayrıca kadınlarda +67 kiloda Nafia Kuş, 49 kiloda da Rukiye Yıldırım bronz madalya aldı.

Eskrimde madalyalar sürüyor

Türkiye'nin son dönemde önemli ilerleme kaydettiği eskrimde madalyalar gelmeye devam ediyor.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Satellite Turnuvası'nda milli sporculardan Enver Yıldırım, erkekler kılıç, Martino Minuto da erkekler flöre kategorisinde birinclik kürsüsüne çıktı.

Iryna Shchukla ise kadınlar kılıçta üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Güreşte iki dünya şampiyonluğu

Slovakya'nın Trnava kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, iki kez İstiklal Marşı'nı okuttu.

Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal dünya şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdi.

Şampiyonada serbest stilde Erhan Yaylacı, grekoromen stilde de Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya elde etti.

Judoda madalya hasretini sonlandırdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Dünya Judo Şampiyonası'ndan dün güzel bir haber geldi.

Üçüncülük maçında Polonyalı Damian Swarnowiecki'yi ipponla yenen milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda bronz madalya kazandı.

Vedat, 2003'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Neşe Şensoy'un ardından aynı başarıyı göstererek Türkiye'nin madalya hasretini sonlandırdı.

Cimnastikte 12 madalya

Türkiye, Tunus'un ev sahipliği yaptığı Comegym 3. Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Milli sporcu Ayberk Koşak ve Ayşe Begüm Onbaşı kürsünün en üst basamağında yer alma başarısı gösterdi.

Buz dansında birincilik

Artistik buz patenci Berk Akalın, partneri Nicole Kelly ile katıldığı Challange Kupası'nda birinci oldu.

Berk, ABD'nin Philadelphia şehrindeki organizasyonda buz dansı kategorisinde Nicole Kelly ile altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda ise milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti.

Takımlar kategorisinde yarı finalde İtalya'ya 12-10 yenilen ay-yıldızlılar, üçüncü oldu.

Şampiyonada 23 yaş altında Türkiye'yi temsil eden Esile Emen ise uzun süre üstün oynadığı ve 8-3 öne geçtiği yarı final müsabakasını son elde verdiği blok sayılarla kaybetti ve bronz madalyada kaldı.

Öncü kardeşler podyumun zirvesinde

Öte yandan motor sporlarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda mücadele eden milli sporcular Deniz Öncü ve Can Öncü ilk iki sırayı aldı.

Deniz, İspanya'nın Aragon pistinde hafta sonu gerçekleştirilen iki yarışı da kazandı.

Böylece Deniz, daha önce şampiyonluğunu ilan eden ikizi Can'ın ardından sezonu ikincilikle kapattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk SporcularTürk Sporunun Altın Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karatede 12 madalya
Karatede 12 madalya
Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti
Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti
Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı
Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı
Atiker Konyaspor, Kayseri'de güldü
Atiker Konyaspor, Kayseri'de güldü
Gençlerbirliği seriye bağladı
Gençlerbirliği seriye bağladı
Enver Yıldırım'dan altın madalya
Enver Yıldırım'dan altın madalya
A Milliler Arjantin'i farklı yendi
A Milliler Arjantin'i farklı yendi
Galatasaray ile Akhisarspor 13. maça çıkıyor
Galatasaray ile Akhisarspor 13. maça çıkıyor
Bursa'da puanlar paylaşıldı
Bursa'da puanlar paylaşıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ