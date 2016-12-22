İSTANBUL



Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonanın dördüncü gününde 2 gümüş madalya kazandı.

İsrail'in Eliat kentinde süren şampiyonada, gençler kategorisinde kadınlar 63 kilo grubunda Berfin Altun, silkme ve toplamda Avrupa ikincisi oldu.

Koparmada 83 kilo ile beşinci olan Berfin Altun, silkmede 109 kilo ve toplamda da 192 kilo ile ikincilik elde eden ederek, Türkiye'ye 2 gümüş madalya kazandırdı.

Ay-yıldızlılar, dört gün sonunda 1 altın, 13 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 19 madalyaya ulaştı.

AA