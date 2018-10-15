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Türk okçuluğuna gönül veren yabancılar İstanbul'da yarışacak

Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra ata sporuna yeni sporcular kazandırmayı da hedefleyen Kemankeş Projesi, 16 ülkeden başarılı sporcuları İstanbul'da bir araya getiriyor.

Türk okçuluğuna gönül veren yabancılar İstanbul'da yarışacak

Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra ata sporuna yeni sporcular kazandırmayı da hedefleyen Kemankeş Projesi, 16 ülkeden başarılı sporcuları İstanbul'da bir araya getiriyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:02
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Türk okçuluğuna gönül veren yabancılar İstanbul'da yarışacak

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışındaki merkezlerinde, Okçular Vakfıyla düzenlediği Türk okçuluğu kurslarındaki yarışmalarda dereceye giren sporcular, İstanbul'da özel bir eğitimin ardından 19 Ekim'de düzenlenecek dünya karması final müsabakalarında hünerlerini sergileyecek.

Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra ata sporuna yeni sporcular kazandırmayı da hedefleyen Kemankeş Projesi, 16 ülkeden başarılı sporcuları İstanbul'da bir araya getiriyor.

AA muhabirinin YEE yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurumun yurt dışındaki merkezleri bünyelerinde gerçekleşen kurslardaki yarışmalarda dereceye giren sporcular, İstanbul Okçular Vakfı tesislerinde Türk Okçuluğu yarışma usulüne göre özel bir eğitim alacak. Sporcular 19 Ekim'de yapılacak yarışmada ter dökecek.

Yarışmaya 32 sporcu katılacak. Yarışma öncesinde projenin tanıtılacağı bir program da tertip edilecek. Program, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul'da yoğun eğitime tabi tutulan, yarışmaya katılacak sporculara sertifikaları ve dereceye girenlere de madalyaları takdim edilecek. Program sonrasında ülkelerine dönecek sporcular, Türk okçuluğu kurslarında eğitmenlik yapacak.

Kemankeş Projesi

"Kemankeş Projesi”, geleneksel Türk okçuluğunun tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel nitelikleriyle kavranması, dünyaya tanıtılması ve bu alanda sporcular yetiştirilerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlanması amacıyla Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğiyle 19 Ekim 2017'de hayata geçirilen uluslararası bir proje niteliği taşıyor. 

Proje geçen yıl itibarıyla Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün'de uygulamaya konuldu.

Proje, 2019 yılında 25 ülkeyi kapsayacak.

Projenin aşamaları

YEE ve Okçular Vakfı arasında Kemankeş Projesi kapsamında 23 Kasım 2017'de iş birliği protokolü imzalanmasının ardından 16 ülkede İstanbul'da verilecek Türk okçuluğu eğitimi için ilana çıkıldı. Eğitim için 16 ülkeden 550 başvuru yapılırken başvuranlar arasından 40 sporcu seçildi. 

Sporcular 27 Kasım-4 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Okçular Vakfı Spor ve Kültür Merkezi'nde bir haftalık yoğun bir eğitim aldı. Eğitimin verileceği 16 ülke için müfredat, Türk Okçuluğu El Kitapçığı, görsel kaynaklar, okçuluk malzemeleri hazırlanarak bu yılın ocak ayında gönderildi. Söz konusu ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüleri bünyelerinde Türk Okçuluğu Sınıfları oluşturuldu. Kurslara yaklaşık 600 kişi başvurdu.

Şubat ayında 16 ülkede 50 sınıf ve 600 kursiyerle Türk Okçuluğu kursları başladı. Mayıs 2018'de Türk Okçuluğu kursları ilk mezunlarını verdi. Kurs sonunda Türk Okçuluğu puanlama sistemine göre yapılan yarışmalarda dereceye girenler İstanbul'da eğitim almaya hak kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre EnstitüsüOkçular VakfıKemankeş Projesi
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