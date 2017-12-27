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Türk halterci dünya rekoru kırdı

SporcuTolga Çakmak 'Guinness Dünya Halterde Dik Sırayla Bir Saat İçinde Kaldırılan En Fazla Ağırlık' rekorunu 26 bin 305 kilogramla kırdı. Çakmak, ABD'li sporcu Bob Natoli'nin 2012'den bu yana elinde bulundurduğu rekorun yeni sahibi oldu.

Türk halterci dünya rekoru kırdı

SporcuTolga Çakmak 'Guinness Dünya Halterde Dik Sırayla Bir Saat İçinde Kaldırılan En Fazla Ağırlık' rekorunu 26 bin 305 kilogramla kırdı. Çakmak, ABD'li sporcu Bob Natoli'nin 2012'den bu yana elinde bulundurduğu rekorun yeni sahibi oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:04
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Türk halterci dünya rekoru kırdı
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Dakikada 524 yumrukla adını Guinness'e yazdıran sporcu Tolga Çakmak, İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otelde ikinci rekor denemesini gerçekleştirdi. Muay Thai, kick boks, krav maga, sambo, fitness, yüzme, atletizm ve dalgıçlık dallarında yarışan Tolga Çakmak'ı rekor denemesine 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı. Guinness Temsilcisi olmasının yanı sıra Çakmak'ın antrenörlüğünü de üstlenen Ekin, denemeye başlamadan önce yaptığı açıklamada yeni bir Türkiye rekoruna hazır olduklarını söyledi. Bin 291 tekrarla 23 bin 450 kilogram kaldıran ABD'li sporcu Bob Natoli'nin rekorunu kıracaklarını belirten Ekin, "Ben Tolga'nın yapacağına inanıyorum" dedi.

Rekor denemesini 19,4 kilogram ile başlatan Çakmak, bir saat boyunca halter kaldırdı. Bob Natoli'nin dünya rekorunu sürenin bitimine 1,5 dakika kala kıran Çakmak'ı eşi ve kızı da yalnız bırakmadı. Bin 97 tekrarla 26 bin 305 kilogram ağırlık kaldıran Çakmak'ın tansiyonu ise 18/14 olarak ölçüldü. Çakmak'a sertifikasını veren Ekin, "Yap deseydiniz ben yapamazdım. Onun Allah'ın verdiği genleri mirası var. Kasları da çok güçlü. Tolga'nın ileride şınav, mekik ve yüzme rekorları olacak. Ben de bir abisi olarak ona yardımcı olacağım" dedi.

"6 DÜNYA REKORU PROJEM DAHA VAR"

Çakmak ise rekor sonrası duygularını şu sözlerle anlattı: "Bu rekorda hiç yorulmadım. Bir saat daha yapabilirim. Hiç durmadan çalıştım. Daha önceden zihnime bilinçaltıma bunu yerleştirmiştim. Bu rekora aylar öncesinden sırt kaslarımı güçlendirerek hazırlandım. Güç ve hız antrenmanlarımı gece gündüz demeden sürdürdüm. 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlandım. 6 dünya rekoru projemiz daha var. Amacım İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını vatanın ve milletin bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz ve bir Amerikalıyı yenmektir." (DHA)

Anahtar Kelimeler:
HalterGuinnessDünyarekoru
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