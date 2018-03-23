Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116404
ALTIN
171.572
DOLAR
3.9608
STERLİN
5.5768
EURO
4.8861
'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
'Giselle' balesi 10 yıl aradan...
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro...
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların hayali
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların...
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi...

Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak

FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, Antalya'da oynanacak özel milli maçları yönetecek.

Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak

FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, Antalya'da oynanacak özel milli maçları yönetecek.

23 Mart 2018 Cuma 16:38
0 Okunma
Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak

FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile yardımcıları, Antalya'da oynanacak özel milli maçlarda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Mete Kalkavan, Finlandiya ile Makedonya arasında bu akşam oynanacak hazırlık maçını yönetecek. Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Hüseyin Göçek ise 26 Mart Pazartesi günü Finlandiya'nın Malta ile oynayacağı hazırlık maçında düdük çalacak. Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Alper Ulusoy da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Azerbaycan ile Makedonya arasında 27 Mart Salı günü Antalya Mardan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak özel maçı da Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Palabıyık yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakemFIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
İyi durumdayız
İyi durumdayız
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
'Milli takıma alma işine federasyon yönetiminin müdahalesi olmuyor'
'Milli takıma alma işine federasyon yönetiminin müdahalesi olmuyor'
"Amacımız geleceği inşa etmek"
"Amacımız geleceği inşa etmek"
"Milli ruh yeniden yükselecek"
"Milli ruh yeniden yükselecek"
Kardemir Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi
Kardemir Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ