'Türk güreşinin önü açıldı'

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, güreş liselerinin Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) arasında köprü olacağına işaret ederek, "Yetenekler kaybolmadan, kademeli şekilde çocuklarımız milli takımlara kadar gelebilecekler. Bu vesileyle Türk güreşinin önünün açıldığını düşünüyorum." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, ilk güreş lisesinin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot il seçilen Sivas'ta faaliyete geçeceğini hatırlattı.

Olimpiyat şampiyonu güreşçiler Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül'ün Sivaslı olduğuna dikkati çeken Aydın, sporcu altyapısı düşünülerek bu kentin belirlendiğini dile getirdi.

Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının branş liselerini benimsediğini ve protokol oluşturulduğunu belirterek, "Deneme mahiyetinde bu sene başlatıldı. Federasyonlar olarak içini güzel doldurursak, başarıya ulaşabilirsek, gelecek yıllarda diğer liselerin de dönüşümleri yapılacak. Olimpik branşlarda bu yaygınlaşacak." diye konuştu.

Güreş lisesi için 2 yıldır çalıştıklarına işaret eden Aydın, "Branşlaşmış liselerin hem olimpik sporcu, hem de BESYO'lara öğrenci yetiştireceğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı ortaya koyduk. Açılacak güreş liselerinden Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeteneklerimiz kaybolmayacak"

Aydın, güreş liselerinde başarılı bir uygulama örneğini sergilemek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Güreş liselerinin gelecek yıllar Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşacağına inanıyorum. YİBO'yu bitiren çocuklarımız güreş liselerine geçecek. Buralardan da TOHM'a geçiş yapacaklar. Yetenekler kaybolmadan, kademeli şekilde çocuklarımız milli takımlara kadar gelebilecekler. Bu vesileyle Türk güreşinin önünün açıldığını düşünüyorum."