Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99833
ALTIN
143.365
DOLAR
3.4880
STERLIN
4.4656
EURO
3.9328
'Yeni müfredat'
'Yeni müfredat'
'Sırada Tayyip var'
'Sırada Tayyip var'
ŞENİS İŞSEVER ULUSOY: Olmazsa olmazım ailem, İzmir ve alışveriş
ŞENİS İŞSEVER ULUSOY: Olmazsa olmazım...
'Türk güreşinin önü açıldı'
'Türk güreşinin önü açıldı'
'Eşek cezasına eşek hediye'
'Eşek cezasına eşek hediye'

'Türk güreşinin önü açıldı'

TGF Başkanı Aydın, güreş liselerinin Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri arasında köprü olacağına işaret ederek, "Yetenekler kaybolmadan, kademeli şekilde çocuklarımız milli takımlara kadar gelebilecekler." dedi.

'Türk güreşinin önü açıldı'

TGF Başkanı Aydın, güreş liselerinin Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri arasında köprü olacağına işaret ederek, "Yetenekler kaybolmadan, kademeli şekilde çocuklarımız milli takımlara kadar gelebilecekler." dedi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:05
14 Okunma
'Türk güreşinin önü açıldı'

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, güreş liselerinin Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) arasında köprü olacağına işaret ederek, "Yetenekler kaybolmadan, kademeli şekilde çocuklarımız milli takımlara kadar gelebilecekler. Bu vesileyle Türk güreşinin önünün açıldığını düşünüyorum." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, ilk güreş lisesinin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot il seçilen Sivas'ta faaliyete geçeceğini hatırlattı.

Olimpiyat şampiyonu güreşçiler Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül'ün Sivaslı olduğuna dikkati çeken Aydın, sporcu altyapısı düşünülerek bu kentin belirlendiğini dile getirdi.

Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının branş liselerini benimsediğini ve protokol oluşturulduğunu belirterek, "Deneme mahiyetinde bu sene başlatıldı. Federasyonlar olarak içini güzel doldurursak, başarıya ulaşabilirsek, gelecek yıllarda diğer liselerin de dönüşümleri yapılacak. Olimpik branşlarda bu yaygınlaşacak." diye konuştu.

Güreş lisesi için 2 yıldır çalıştıklarına işaret eden Aydın, "Branşlaşmış liselerin hem olimpik sporcu, hem de BESYO'lara öğrenci yetiştireceğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı ortaya koyduk. Açılacak güreş liselerinden Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeteneklerimiz kaybolmayacak"

Aydın, güreş liselerinde başarılı bir uygulama örneğini sergilemek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Güreş liselerinin gelecek yıllar Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşacağına inanıyorum. YİBO'yu bitiren çocuklarımız güreş liselerine geçecek. Buralardan da TOHM'a geçiş yapacaklar. Yetenekler kaybolmadan, kademeli şekilde çocuklarımız milli takımlara kadar gelebilecekler. Bu vesileyle Türk güreşinin önünün açıldığını düşünüyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güreş FederasyonuGüreşBESYO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başak Eraydın çeyrek finalde
Başak Eraydın çeyrek finalde
Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması
Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması
Galatasaray Odeabank'ta Kunter dönemi
Galatasaray Odeabank'ta Kunter dönemi
Fenerbahçe'ye 12 yıl sonra ikinci Fransız
Fenerbahçe'ye 12 yıl sonra ikinci Fransız
Down sendromlu yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu
Down sendromlu yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu
Trabzonspor'da 'dev' kadro
Trabzonspor'da 'dev' kadro

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ