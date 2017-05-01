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Türk futbolunun son gözdesi Cengiz Ünder

Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki milli futbolcusu Cengiz Ünder, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Türk futbolunun son gözdesi Cengiz Ünder

Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki milli futbolcusu Cengiz Ünder, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:02
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Türk futbolunun son gözdesi Cengiz Ünder

Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki milli futbolcusu Cengiz Ünder, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Geride kalan hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'ye 2 gol atan Cengiz Ünder, bu karşılaşmadan 4 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın filelerini 2 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-lacivertlilere 4 dakikada 2 gol atan genç futbolcu, siyah-beyazlılar karşısında da 11 dakikada 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Cengiz Ünder, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının şampiyonluk mücadelesini sürdürmesinde önemli rol oynuyor.

Orta sahada her iki kanatta da görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcu, etkili sol ayağı, hızı, tekniği ve futbol zekası ile dikkati çekiyor.

En golcü ikinci isim

Cengiz Ünder, Beşiktaş'a karşı kaydettiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Genç oyuncu, 8 golü bulunan Edin Visca'dan sonra takımının en skorer ikinci ismi oldu.

Ligdeki ilk golünü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında atan Cengiz Ünder, Akhisar Belediyespor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında da birer kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk devresinde Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş'a karşı takımının tek golünü atan Cengiz, dün oynanan karşılaşmada ise siyah-beyazlı ekibin filelerini 2 kez havalandırdı.

En istikrarlı isimler arasında

Cengiz Ünder, genç yaşına rağmen Medipol Başakşehir'in vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Takımının bu sezon oynadığı 29 lig maçının 28'inde görev alan Cengiz, bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 

Fatih Terim'in de gözüne girdi

Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu, Süper Lig'deki ilk yılında gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de dikkatini çekti.

Terim, Cengiz Ünder'i ilk olarak A Milli Futbol Takımı'nın 31 Ağustos'ta Rusya ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynadığı maçların kadrosuna davet etti.

Bu maçlarda forma şansı bulamayan Cengiz, milli formayı ilk kez 12 Aralık 2016'da Kosova'ya karşı Antalya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde giydi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirCengiz ÜnderFenerbahçe
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