Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türk futbolu başkanını seçecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

Türk futbolu başkanını seçecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

24 Haziran 2015 Çarşamba 11:00
295 Okunma
Türk futbolu başkanını seçecek

ANKARA - Ankara Marriott Oteli'nde gerçekleştirilecek genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olabilmek için Yıldırım Demirören, Bülent Gürkut, Ayhan Sağaltıcı, Ümit Sırakaya, Haluk Ulusoy, Duygun Yarsuvat ve Adil Yazıcıoğlu başvuruda bulunmuştu. 

 Genel kurulda yarın çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 26 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, tekrar çoğunluk sağlanamaması halinde ise üçüncü toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Temmuz Cuma günü aynı saatte yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 11:41
Anahtar Kelimeler:
Türkönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ