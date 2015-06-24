Türk futbolu başkanını seçecek

ANKARA - Ankara Marriott Oteli'nde gerçekleştirilecek genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olabilmek için Yıldırım Demirören, Bülent Gürkut, Ayhan Sağaltıcı, Ümit Sırakaya, Haluk Ulusoy, Duygun Yarsuvat ve Adil Yazıcıoğlu başvuruda bulunmuştu.
Genel kurulda yarın çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 26 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, tekrar çoğunluk sağlanamaması halinde ise üçüncü toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Temmuz Cuma günü aynı saatte yapılacak.
AA