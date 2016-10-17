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Türk futbolcular gollere devam ediyor

Twente'de Enes Ünal, Mainz 05'te Yunus Mallı, Bayer Leverkusen'da Hakan Çalhanoğlu ve Arsenal'da Mesut Özil, bu hafta attıkları gollerle takımlarına katkı sağladı.

Türk futbolcular gollere devam ediyor

Twente'de Enes Ünal, Mainz 05'te Yunus Mallı, Bayer Leverkusen'da Hakan Çalhanoğlu ve Arsenal'da Mesut Özil, bu hafta attıkları gollerle takımlarına katkı sağladı.

17 Ekim 2016 Pazartesi 10:27
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Türk futbolcular gollere devam ediyor

 Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Türk futbolculardan Enes Ünal,Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil, bu hafta attıkları gollerle ön plana çıktı.

İngiliz kulübü Manchester City'nin Hollanda ekibi Twente'ye kiraladığı Enes Ünal, başarılı form grafiğini 9. haftada da sürdürdü.

Twente'nin sahasında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldığı maçta fileleri bir kez havalandıran 19 yaşındaki forvet, 7 karşılaşmada attığı 7 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu bırakmadı.

Yunus Mallı ve Hakan Çalhanoğlu boş geçmedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Mainz 05 forması giyen Yunus Mallı ve Bayer Leverkusen'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, 7. haftayı boş geçmedi.

Yunus Mallı, Mainz 05'in evinde Darmstadt 98'i 2-1'lik skorla geçtiği karşılaşmada penaltıdan bir gole imza attı. Yunus, bu sezon 7. maçında 4. golünü buldu.

Bayer Leverkusen'ın Werder Bremen deplasmanında 2-1 yenildiği mücadelede takımının tek golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu ise ligde bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Mesut Özil'den 3. gol

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Swansea City'yi 3-2 yendikleri 8. hafta maçında takımının son golünü attı.

Bu sezon 7. maçında 3. golünü atan Mesut, lider Manchester City'nin puan kaybettiği haftada 19 puana ulaşan takımını zirveye ortak etti.

AA

Son Güncelleme: 17.10.2016 10:28
Anahtar Kelimeler:
AvrupaTürk FutbolcularEnes ÜnalYunus MallıHakan ÇalhanoğluAlmanya Birinci Futbol Ligiİngiltere Premier Lig
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