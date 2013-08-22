Tur şansı zora girdi

İSTANBUL



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Arsenal'e 3-0 yenilerek, rövanş öncesi tur şansını büyük ölçüde zora soktu.



Kendi seyircisi önündeki maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, ilk yarıda rakibi karşısında etkili olamadı. Bu yarıda gol pozisyonu üretemeyen, 45 dakikada kaleye şut bile çekemeyen sarı-lacivertliler, rakip atakları karşısında ise kalesinde zor anlar yaşadı. İlk yarıda taraftarının yoğun desteğine karşın sahada kendisinden beklenen oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında kontrollü bir oyun ortaya koyan konuk ekip Arsenal, 15. dakikadan sonra Fenerbahçe kalesinde, tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı. 19. dakikada Giroud ile kaleyi yoklayan İngiliz temsilcisi, 25. dakikada Ramsey ile bir pozisyondan yararlanamadı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Arsenal, son dakikalarda yakaladığı pozisyonları da değerlendiremeyince bu yarıda gol bulamadı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına gol bulmak için çıkan Fenerbahçe, maçın başlamasından sonra kaleye ilk şutunu 49. dakikada Kuyt ile çekti. Ancak bu yarıda da etkili bir oyun ortaya koyamayan sarı-lacivertliler, 51. dakikada Gibbs'in golüne engel olamadı. Golden sonra yine rakip atakları karşısında savunmasında zor anlar yaşayan Fenerbahçe, 64. dakikada Ramsey'in golüyle 2-0 geriye düştü. Maçın 77. dakikasında Arsenal'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 3'e çıkarmasının ardından Emenike ile pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, gol atmayı başaramadı ve sahasındaki ilk maçı 3-0 kaybederek, tur umutlarını büyük ölçüde yitirdi.



Karşılaşmanın 51. dakikasında Gibbs'in ayağından bulduğu golle ikinci yarıya golle başlayan Arsenal, rakip kalede arka arkaya bulduğu gol pozisyonlarının ardından, 64. dakikada Ramsey ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın 77. dakikasında Giroud'un penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yapan İngiliz temsilcisi, sarı-lacivertli takımın son dakikalardaki ataklarında kaleci Szczesny ile gole izin vermedi. İlk maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenen Arsenal, tur için büyük avantaj elde etti.



Önemli dakikalar



51. dakikada Ramsey'in pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sağdan ceza alanına giren Walcott, meşin yuvarlağı arka direkte müsait durumdaki Gibbs'e gönderdi. Bu futbolcu, boş pozisyonda topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



64. dakikada topu sürerek ceza yayı önüne kadar gelen Ramsey'in sert şutunda, top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen direğin yanından filelerle buluştu: 0-2.



65. dakikada Meireles'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Sow'un vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



77. dakikada penaltı atışını kullanan Giroud, topu filelere göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.



90+3. dakikada Jenkinson'un ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel, topu üstten kornere attı.



Arsenal, ikinci yarıda attığı 3 golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Fenerbahçe temposunu yükseltmek zorunda



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dengede götürdükleri maçta ikinci yarıda yedikleri golün ardından kontrolü yitirdiklerini anlattı.



Yanal, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:



"Dengede götürdüğümüz bir oyun vardı. Bir pozisyondan sonra golü yeyince, yüksek tempolu, oturmuş ve organize olmuş bir takıma karşı oynamak zordu. Bunu çıkarmak için temposu düşük bir takımdık. Atak yapmaya çalıştığımızda ikinci golü yedik. Oturmuş bir takıma, mağlup olduk. Bu turun ikinci maçını oynayacağız. Fenerbahçe temposunu yükseltmek zorunda. Daha yüksek tempoyla oynamak ve bunu öğrenmek zorunda."



Takımda neyin eksik olduğu sorulan Yanal, "Tempomuz, dayanıklılığımız. Oyuna biraz daha fazla katılmamız gerekiyor. Biraz daha oyunda kalmamız gerekiyor" yanıtını verdi.



Takımın yüksek dayanıklılığı bulunmadığını ifade eden Yanal, bunu oluşturmak ve tempoyu yükseltmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu eksiklik sezon hazırlığıyla ilgili değil, süreklilikle ilgili bir şey. Bazı oyuncular geç katıldı takıma. Bu bir mazeret değil. Fenerbahçe oyunu yükseltmek zorunda. Yükseltecek oyuncularla da oynamak zorunda" diye konuştu.



Yanal, Emenike'nin yedekler arasında maça başlamasıyla ilgili olarak da "Seçtiğimiz kadroda geçen hafta Emenike'yi kullandık. Yeni bir oyuncu. Alışmış bir kadromuz var. Dengeli bir kadromuz var. Onlarla oynamayı tercih ettim. Daha sonra Emenike'ye ihtiyaç oldu. O da bu takımın oyuncusu, oynayacak" ifadelerini kullandı.





AA