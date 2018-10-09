'Tunceli hava su ve doğa sporlarında iddialı'

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tunceli İl Temsilcisi Nazım Arslan, yaptığı açıklamada, 6-7 Ekim'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nı Tunceli'de başarıyla tamamladıklarını anımsattı.

Şampiyona öncesinde Türkiye'nin ilk 10 akrobasi aday hakemine eğitimler verildiğini belirten Arslan, Tunceli'den de 2 aday hakemin kursa katıldığını belirtti.

Yine şampiyona öncesinde 25 kursiyere bir hafta model uçak eğitimci eğitimlerini verdiklerini aktaran Arslan, organizasyon sonunda Tunceli'ye bir yamaç paraşütü kalkış noktası ve bir yamaç paraşütünü yerden havalandırma vinci kazandırarak geleceğe yatırım yaptıklarını vurguladı.

Şampiyona öncesinde ve süresince, Uzun Çayır Baraj Gölü üzerinde yine ilk defa fly board, wingsuit ve çeşitli su sporları gösterileri gerçekleştirildiğini anlatan Arslan, yarışmalar kadar, gösterilerin de vatandaşlarca ilgiyle izlendiğini kaydetti.

Arslan, Tunceli'nin son bir yılda kendi ilklerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, kentin mayıs ayında da Türkiye Rafting Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

"Hedeflerimiz daha da büyüdü"

Şehrin hava sporlarında da adını kısa sürede Türkiye'ye duyurduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk defa düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipli yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Çok daha büyük organizasyona ev sahipliği yapabilecek durumda olduğumuzu gördük. Tunceli artık buna hazır. Artık hedeflerimiz daha da büyüdü. 2019 yılında Avrupa veya dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda da girişimlerimiz devam ediyor. Şampiyona süresince halkımızı hava sporlarıyla tanıştırmak amacıyla, ücretsiz tandem uçuşları yaptırdık. Tunceli semalarında, havalanan paraşütçülerle ve yarışmacılarla güzel görüntülere tanıklık edildi. Base jumper Cengiz Koçak ve Holanda'dan gelen Jp De Kam ile ilimizde ilk defa yarasa kanat atlayışı gerçekleştirildi."

Tunceli'nin doğal güzelliklerinin son yıllarda ilgi gördüğünü ve bu ilginin katlanarak arttığını anlatan Arslan, "Bu şehrin bütün potansiyelleriyle saklı cevher olduğunu yıllardır her ortamda söyledik. Gelinen noktada Tunceli, hava, su ve doğa sporlarında iddialı olduğunu her şampiyonayla ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"Herkes son derece memnun ayrıldı"

Son şampiyonanın dolu dolu geçtiğini dile getiren Arslan, "Yarışma sonunda yarışmacılar, paraşütçüler ve teknik heyet olmak üzere herkes mutlu ayrıldı." şeklinde konuştu.

Arslan, kentte yamaç paraşütü için başlangıç seviyesi eğitim vereceklerini anlatarak, "Ana amacımızın sporcu eğitmek olduğu bu çalışmamızla, artık ilimizdeki çocukların hava sporlarıyla tanışıp, hem ilimizi hem de ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli'nin turizm potansiyeline de vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti:

"İlimiz doğasıyla, bütün doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip. Son organizasyon, bu potansiyelin tanıtımına da ciddi katkı sağladı. Bu tür organizasyonların yönlendirmesiyle, ilimizin en kazançlı sektörünün turizm olacağı aşikardır. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından tüm doğa, su ve hava sporcularını, ayrıca meraklılarını, ilimize davet ediyoruz. Gelip bu güzellikleri görsünler, yaşasınlar ve görsel şölenlere tanıklık etsinler."