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'Tudor kendi tercihini kullanmıştır'

Kırmızı-mavili ekip, Tudor'un ayrılmasının ardından altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde çalıştı. Açıkgöz, "Tudor, kendi tercihini kullanmıştır. Karabükspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz." dedi.

'Tudor kendi tercihini kullanmıştır'

Kırmızı-mavili ekip, Tudor'un ayrılmasının ardından altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde çalıştı. Açıkgöz, "Tudor, kendi tercihini kullanmıştır. Karabükspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz." dedi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:14
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'Tudor kendi tercihini kullanmıştır'

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, teknik direktör Igor Tudor'un ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarının başladığını, kırmızı-mavili takımın hocasız kalmayacağını söyledi. 

Antalyaspor maçının hazırlıklarını Tudor'dan yoksun, altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde sürdüren takımın antrenmanı sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Gül, yeni teknik direktör için çalışma başlattıklarını belirtti.

"Karabükspor sahipsiz kalmaz" 

Altyapı antrenörü Açıkgöz ise Igor Tudor'un görevini bırakmasının kendisi ve Karabük kamuoyuna sürpriz olduğunu ifade etti.

Profesyonelliğin içinde her şeyin olabileceğine dikkati çeken Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Tudor, kendi tercihini kullanmıştır. Karabükspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Şu anda yönetimimiz beni bu göreve getirdi. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Bu takım, bu oyuncular, bu zamana kadar gerekeni yaptı. Bundan sonra da kaldıkları yerden devam edeceklerine inanıyorum. Onu da yapacak güçteyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir Karabükspor KulübüIgor TudorLevent Açıkgöz
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