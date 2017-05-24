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Tudor, gelecek sezon şampiyonluktan emin

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Tek hedefimiz, taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederek şampiyon olmak. Çalışmalarımız başladı. Bunun için 'Eminim' diyebilirim." dedi.

Tudor, gelecek sezon şampiyonluktan emin

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Tek hedefimiz, taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederek şampiyon olmak. Çalışmalarımız başladı. Bunun için 'Eminim' diyebilirim." dedi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:47
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Tudor, gelecek sezon şampiyonluktan emin

İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, son iki sezonu kötü geçiren sarı-kırmızılı takımı, gelecek sezon şampiyon yapacağına emin olduğunu söyledi.

Hırvat teknik adam, Galatasaray'da futbolcuların gelecek sezon giyeceği klasik parçalı formanın tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Eski takım arkadaşlarından Conte'nin Chelsea, Zidane'ın ise Real Madrid ile şampiyon olduğu hatırlatılarak yöneltilen, gelecek sezon Galatasaray'ı şampiyon yapıp yapamayacağıyla ilgili soru üzerine Tudor, Türkçe "İnşallah, inşallah." dedi.

Tudor, şampiyonlukla ilgili, "Tek hedefimiz, taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederek şampiyon olmak. Bu seneyi ve geçen seneyi unutup, elimizden gelenin en iyisini yaparak gelecek sezon şampiyon olmak istiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bunun için 'Eminim' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Transferlere ilişkin açıklama

Gelecek sezonun kadrosu ve transferle ilgili bir soruya Tudor, "Siz benden iyi biliyorsunuz. Gazetelerde her gün yeni isimler yazılıyor. Benden daha hakimsiniz." cevabını verdi.

Genç teknik adam, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in adının geçmesi üzerine, "Gomis geldi bile." diyerek şaka yaptı.

"Hayır, deme gücüne sahibim"

Igor Tudor, transfer süreciyle ilgili, "Transfer konusu kolay değil. Bence gizli kalması gereken bir konu. İmza atılana kadar kimseye söylenmemesi gereken bir konu." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Transfer çalışmasını yönetimimizle yapıyoruz. İstemediğimiz bir oyuncu varsa onu da durdurabilme ve 'Hayır' deme gücüne sahibim. Olması gereken de bu. Ligler devam ediyor. Ligi hangi sırada bitireceğimiz de çok önemli. Lig bitmeden bir oyuncuyla görüşemiyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TudorGalatasaray
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