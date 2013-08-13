Tribünden ideolojik propagandaya ceza geliyor

ANKARA

İçişleri Bakanlığınca spor alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yayımlanan genelgede, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında başta tribünler olmak üzere spor alanı dışında veya yakın çevresinde ideolojik ve siyasi propaganda amaçlı kanunsuz eylemlere yönelik gerekli tedbirlerin alınması, bu tür eylemlere tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin derhal yapılması istendi.

Spor alanlarında alınacak emniyet tedbirlerinde standart sağlanabilmesi amacıyla hazırlanıp İçişleri Bakanı Muammer Güler imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve valiliklere gönderilen genelgeye göre, 14 Nisan 2014'e kadar spor alanlarında elektronik bilet ve kamera sisteminin kurulmaması halinde her müsabaka için en üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine 100 bin, bir altındaki spor kulüplerine 80 bin, basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise 20 bin lira idari para cezası verilecek ve bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Spor müsabakalarında, can ve mal kaybının yaşanmaması için yeteri sayıda ambulans ve itfaiye aracı personeliyle hazır bekletilecek.

Zabıta görevlileri, spor alanlarına sokulması yasak maddelerin satılmasını ve dağıtılmasını önlemek amacıyla müsabaka öncesinden bitimine kadar görevlendirilecek.

Gaz kullanımı

Özellikle stadyum ve spor salonu içinde ve yakın çevresinde, müsabakaların devamlılığının sağlanması ve tribünlerde izdihama yol açılmaması için gaz, el bombaları ve gaz fişeklerinin kullanılmamasına özen gösterilecek.

İki takım arasında daha önce yaşanan olaylar, taraftar profili, puan durumu, müsabakayla ilgili duyumlar ve medyada yer alan haberler değerlendirilip risk analizi yapılarak, müsabaka tedbirlerinin planlanması ve kolluk kuvvetlerinin gerektiğinde tribünlerde görevlendirilmesi sağlanacak.

Deplasman organizasyonları

Fanatik ve holigan grupların deplasman maçlarına toplu olarak gidişleriyle ilgili tedbirler kapsamında, adli makamlardan arama kararı alınarak, misafir takım taraftarları, müsabakanın yapılacağı ile girdiği andan itibaren uygun bir yerde durdurulup üst, eşya ve araçları aranarak, yasaklı maddelerden arındırılmaları sağlanacak. Misafir takım taraftarlarından Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket edenlerin deplasmana gitmeleri engellenecek.

Spor alanlarına girişte yapılacak üst aramaları

Spor alanlarının çevresinde, iki ayrı güvenlik çemberi oluşturulacak. Birinci güvenlik çemberinde, mutlaka bariyer sistemi kurulacak ve turnike önlerinde yığılmaların önlenmesi için bariyerden içeri biletsiz taraftar alınmayacak.

İkinci güvenlik çemberinde ise üst aramalarının kolluk kuvvetlerinin gözetiminde özel güvenlik görevlilerine el marifetiyle yaptırılması sağlanacak. Gerektiğinde bizzat kolluk kuvvetleri üst araması yaparak taraftar yasaklı maddeden arındırılacak.

Müsabaka izlemekten men edilmiş taraftarın alıkonulması için özellikle riskli maçlarda kapı aramalarındaki kolluk sayısının geçen sezona göre iki katına çıkarılması sağlanacak.

Özellikle fanatik taraftarların bulunduğu tribünlere yakın almak kaydıyla saha içinde gerektiğinde kolluk kuvvetleri görevlendirilecek.

İl emniyet müdürlüklerinin görevleri

Müsabakanın oynanacağı ilin emniyet müdürlükleri, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket edenler hakkında, cumhuriyet savcılarınca soruşturma başlatılması halinde ayrı bir talimata gerek kalmaksızın kişi hakkında seyirden yasaklama tedbirlerini kolluk kuvvetleri eliyle doğrudan uygulayabilecek.

İl emniyet müdürlükleri, haklarında seyirden yasaklama tedbiri uygulanan kişilere, seyirden yakalandığını ve taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlama saatinde polis merkezi amirliklerine başvuru yapacaklarına dair tebliğ belgesi düzenleyecek.

Suç işleyen taraftara müdahale

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişiler spor alanlarına alınmayacak, itiraz edenler hakkında alkol ölçer ile tespit yapılacak.

Müsabaka sırasında suç işleyen taraftara müdahale edilmemesi halinde suç işlemeye meyilli taraftar guruplarının cesaretlendirildiği ve suça ceza verilmediği algısının oluştuğu belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında başta tribünler olmak üzere spor alanı dışında veya yakın çevresinde ideolojik ve siyasi propaganda amaçlı kanunsuz eylemlere yönelik gerekli tedbirler alınarak bu tür eylemlere tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemler derhal yapılacak.

Tribünlerde Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket eden kişilere, teknik cihazlarla kayıt altına alınmak suretiyle, mümkünse müsabaka sonu beklenmeden müdahale edilmesi ve saha dışına alınması, değilse daha sonra haklarında yasal işlem yapılması sağlanacak.

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'de saha içinde yeteri kadar, deplasman müsabakalarında ise ihtiyaç halinde birden fazla gözlemci polis görevlendirilecek.

Kamera ve kontrol odalarına yeteri sayıda genel kolluk personeli ve her iki kulübün temsilcilerinin görevlendirilmesi, kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneğinin spor kulüpleri tarafından müsabaka sonunda alınarak ilgili spor güvenlik birimine iletilmesi sağlanacak."

İsme dayalı bilet sistemi

Elekronik bilet uygulamasına geçilinceye kadar biletlerin ad, soyad ve kimlik numarasına göre satışının yapılması ve her hafta biletlerin farklı renkte bastırılarak satışa sunulması sağlanacak.

Taraftar organizasyonları, bizzat kulüplerce yapılacak. Deplasman maçlarına gidecek taraftarlara bilet satışı, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi vasıtasıyla kolluk kuvvetlerinin nezaretinde kimlik bilgileri de alınacak şekilde gerçekleştirilecek.

Spor kulüplerinin sorumlulukları

Profesyonel futbol ve basketbol dalının en üst liginde, spor alanı kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle, diğer spor dalları ve liglerde ise kulüp görevlileri aracılığıyla, spor alanı civarındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışan riskli taraftarların ve haklarında seyirden yasaklama tedbiri bulunanların girişinin engellenmesi sağlanacak.

Spor kulüpleri, müsabakalarda görevli özel güvenlik görevlilerinin spor güvenliği alanında eğitimden geçirilmesini sağlayacak.

Kulüpler, bedava bilet dağıtılmasının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alacak. Kulüpler, seyirden yasaklı taraftara bilet satışının önlenmesini ve kombine biletlerinin de iptal edilmesini sağlayacak.

Protokol tribünü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevlileri de spor müsabakalarında protokol tribünlerinde gerekli düzenlemelerin ve kontrollerin yapılmasını, seyirden yasaklı kişilerin protokol tribününe girişlerinin önlenmesinden sorumlu olacak.

İlk ve ortaöğretim okul sporları ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği turnuvalarda maç süresince sabit kalacak şekilde kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi ancak olay çıkma ihtimali durumunda ve gerektiğinde, müsabakanın yapıldığı alana en yakın kolluk biriminden personel sevki yapılması sağlanacak.Tribünden ideolojik propagandaya ceza geliyor

13 Ağustos 2013 16:25 (Son güncelleme 13 Ağustos 2013 16:26)

İçişleri Bakanlığı, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik genelge yayımladı.

ANKARA - Serdar Açıl

İçişleri Bakanlığınca spor alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yayımlanan genelgede, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında başta tribünler olmak üzere spor alanı dışında veya yakın çevresinde ideolojik ve siyasi propaganda amaçlı kanunsuz eylemlere yönelik gerekli tedbirlerin alınması, bu tür eylemlere tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin derhal yapılması istendi.

Spor alanlarında alınacak emniyet tedbirlerinde standart sağlanabilmesi amacıyla hazırlanıp İçişleri Bakanı Muammer Güler imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve valiliklere gönderilen genelgeye göre, 14 Nisan 2014'e kadar spor alanlarında elektronik bilet ve kamera sisteminin kurulmaması halinde her müsabaka için en üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine 100 bin, bir altındaki spor kulüplerine 80 bin, basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise 20 bin lira idari para cezası verilecek ve bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Spor müsabakalarında, can ve mal kaybının yaşanmaması için yeteri sayıda ambulans ve itfaiye aracı personeliyle hazır bekletilecek.

Zabıta görevlileri, spor alanlarına sokulması yasak maddelerin satılmasını ve dağıtılmasını önlemek amacıyla müsabaka öncesinden bitimine kadar görevlendirilecek.

Gaz kullanımı

Özellikle stadyum ve spor salonu içinde ve yakın çevresinde, müsabakaların devamlılığının sağlanması ve tribünlerde izdihama yol açılmaması için gaz, el bombaları ve gaz fişeklerinin kullanılmamasına özen gösterilecek.

İki takım arasında daha önce yaşanan olaylar, taraftar profili, puan durumu, müsabakayla ilgili duyumlar ve medyada yer alan haberler değerlendirilip risk analizi yapılarak, müsabaka tedbirlerinin planlanması ve kolluk kuvvetlerinin gerektiğinde tribünlerde görevlendirilmesi sağlanacak.

Deplasman organizasyonları

Fanatik ve holigan grupların deplasman maçlarına toplu olarak gidişleriyle ilgili tedbirler kapsamında, adli makamlardan arama kararı alınarak, misafir takım taraftarları, müsabakanın yapılacağı ile girdiği andan itibaren uygun bir yerde durdurulup üst, eşya ve araçları aranarak, yasaklı maddelerden arındırılmaları sağlanacak. Misafir takım taraftarlarından Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket edenlerin deplasmana gitmeleri engellenecek.

Spor alanlarına girişte yapılacak üst aramaları

Spor alanlarının çevresinde, iki ayrı güvenlik çemberi oluşturulacak. Birinci güvenlik çemberinde, mutlaka bariyer sistemi kurulacak ve turnike önlerinde yığılmaların önlenmesi için bariyerden içeri biletsiz taraftar alınmayacak.

İkinci güvenlik çemberinde ise üst aramalarının kolluk kuvvetlerinin gözetiminde özel güvenlik görevlilerine el marifetiyle yaptırılması sağlanacak. Gerektiğinde bizzat kolluk kuvvetleri üst araması yaparak taraftar yasaklı maddeden arındırılacak.

Müsabaka izlemekten men edilmiş taraftarın alıkonulması için özellikle riskli maçlarda kapı aramalarındaki kolluk sayısının geçen sezona göre iki katına çıkarılması sağlanacak.

Özellikle fanatik taraftarların bulunduğu tribünlere yakın almak kaydıyla saha içinde gerektiğinde kolluk kuvvetleri görevlendirilecek.

İl emniyet müdürlüklerinin görevleri

Müsabakanın oynanacağı ilin emniyet müdürlükleri, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket edenler hakkında, cumhuriyet savcılarınca soruşturma başlatılması halinde ayrı bir talimata gerek kalmaksızın kişi hakkında seyirden yasaklama tedbirlerini kolluk kuvvetleri eliyle doğrudan uygulayabilecek.

İl emniyet müdürlükleri, haklarında seyirden yasaklama tedbiri uygulanan kişilere, seyirden yakalandığını ve taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlama saatinde polis merkezi amirliklerine başvuru yapacaklarına dair tebliğ belgesi düzenleyecek.

Suç işleyen taraftara müdahale

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişiler spor alanlarına alınmayacak, itiraz edenler hakkında alkol ölçer ile tespit yapılacak.

Müsabaka sırasında suç işleyen taraftara müdahale edilmemesi halinde suç işlemeye meyilli taraftar guruplarının cesaretlendirildiği ve suça ceza verilmediği algısının oluştuğu belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında başta tribünler olmak üzere spor alanı dışında veya yakın çevresinde ideolojik ve siyasi propaganda amaçlı kanunsuz eylemlere yönelik gerekli tedbirler alınarak bu tür eylemlere tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemler derhal yapılacak.

Tribünlerde Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket eden kişilere, teknik cihazlarla kayıt altına alınmak suretiyle, mümkünse müsabaka sonu beklenmeden müdahale edilmesi ve saha dışına alınması, değilse daha sonra haklarında yasal işlem yapılması sağlanacak.

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'de saha içinde yeteri kadar, deplasman müsabakalarında ise ihtiyaç halinde birden fazla gözlemci polis görevlendirilecek.

Kamera ve kontrol odalarına yeteri sayıda genel kolluk personeli ve her iki kulübün temsilcilerinin görevlendirilmesi, kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneğinin spor kulüpleri tarafından müsabaka sonunda alınarak ilgili spor güvenlik birimine iletilmesi sağlanacak."

İsme dayalı bilet sistemi

Elekronik bilet uygulamasına geçilinceye kadar biletlerin ad, soyad ve kimlik numarasına göre satışının yapılması ve her hafta biletlerin farklı renkte bastırılarak satışa sunulması sağlanacak.

Taraftar organizasyonları, bizzat kulüplerce yapılacak. Deplasman maçlarına gidecek taraftarlara bilet satışı, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi vasıtasıyla kolluk kuvvetlerinin nezaretinde kimlik bilgileri de alınacak şekilde gerçekleştirilecek.

Spor kulüplerinin sorumlulukları

Profesyonel futbol ve basketbol dalının en üst liginde, spor alanı kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle, diğer spor dalları ve liglerde ise kulüp görevlileri aracılığıyla, spor alanı civarındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışan riskli taraftarların ve haklarında seyirden yasaklama tedbiri bulunanların girişinin engellenmesi sağlanacak.

Spor kulüpleri, müsabakalarda görevli özel güvenlik görevlilerinin spor güvenliği alanında eğitimden geçirilmesini sağlayacak.

Kulüpler, bedava bilet dağıtılmasının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alacak. Kulüpler, seyirden yasaklı taraftara bilet satışının önlenmesini ve kombine biletlerinin de iptal edilmesini sağlayacak.

Protokol tribünü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevlileri de spor müsabakalarında protokol tribünlerinde gerekli düzenlemelerin ve kontrollerin yapılmasını, seyirden yasaklı kişilerin protokol tribününe girişlerinin önlenmesinden sorumlu olacak.

İlk ve ortaöğretim okul sporları ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği turnuvalarda maç süresince sabit kalacak şekilde kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi ancak olay çıkma ihtimali durumunda ve gerektiğinde, müsabakanın yapıldığı alana en yakın kolluk biriminden personel sevki yapılması sağlanacak.