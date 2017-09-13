Transfere 4,71 milyar dolar harcandı

İSTANBUL

Dünyadaki futbol kulüpleri, 2017 yaz döneminde transfere 4,71 milyar dolar harcadı.

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi (TMS) tarafından hazırlanan rapora göre 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde küresel ölçekte gerçekleşen 7 bin 590 transfere, 4,71 milyar dolar harcama yapıldı.

Bu rakamla, geçen yılın tamamında transfere harcanan 4,79 milyar dolara yaklaşıldı.

Öte yandan, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya), bu transferlerin yüzde 21,2'sine imza atılarak, 4,71 milyar dolarlık harcamanın yüzde 77,9'u gerçekleştirildi.