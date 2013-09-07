Transfer dönemi sona erdi

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takım 186 futbolcuyu transfer ederken, 203 oyuncuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

"Üç büyükler" arasında en fazla transferi Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, kadrosuna 11 futbolcu katıp, 10 futbolcuyu da başka takımlara gönderdi.

Ligde geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ise mevcut kadrosuna sadece 2 transfer yaptı. Sarı-kırmızılılar, Aurelien Chedjou (Lille) ve Armindo Tue na Bangna "Bruma" (Sporting Lizbon) kadrosuna kattı. Galatasaray'ın yine sezon başında transfer ettiği Erman Kılıç ise 3 maçta forma giydikten sonra Eskişehirspor'a verildi.

Galatasaray, geride kalan sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Umut Bulut'un bonservisini Toulouse'dan, Felipe Melo'nun bonservisini ise Juventus'tan almayı başardı.

Fenerbahçe ise 5 futbolcuyu transfer ederken, 7 oyuncusuyla da vedalaşmak zorunda kaldı. Sarı-lacivertliler, Şike davası sürecinde takımdan ayrılan Nijeryalı Emenike'yi de kadrosuna katarak, güçlendirdi.

Trabzonspor ise Malouda ve Bosingwa futbol dünyasının önemli isimlerininde aralarında bulunduğu 9 futbolcuyu renklerine bağlarken, 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın birinci transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve yollarını ayırdıkları futbolcuların isimleri ise şöyle:

Galatasaray

Gelenler (2): Aurelien Chedjou (Lille), Armindo Tue na Bangna "Bruma" (Sporting Lizbon).

Gidenler (9): Mehmet Batdal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Emmanuel Culio (Deportivo La Coruna), Kazım Kazım (Bursaspor), Johan Elmander (Norwich City-kiralık), Sercan Yıldırım (Şanlıurfaspor-kiralık), Furkan Özçal (Kardemir Karabükspor-kiralık), Serdar Eylik (Ankaraspor-kiralık), Çağlar Birinci (Elazığspor), Tomas Ujfalusi (Sparta Prag).

Geride kalan sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Umut Bulut'un bonservisi Toulouse'dan, Felipe Melo'nun bonservisi ise Juventus'tan alındı. Ayrıca, sezon başında Sivasspor'dan kadroya katılan Erman Kılıç ise transfer döneminin son gününde Eskişehirspor'a satıldı.

Fenerbahçe

Gelenler (5): Alper Potuk (Eskişehirspor), Bruno Alves (Zenit), Michal Kadlec (Bayer Leverkusen), Samuel Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Emmanuel Emenike (Spartak Moskova).

Gidenler (7): Henri Bienvenu (Eskişehirspor), Orhan Şam (Kasımpaşa), Sezer Öztürk (Beşiktaş), Serkan Kırıntılı (Çaykur Rizespor), Miroslav Stoch (PAOK-kiralık), Milos Krasic (Bastia-kiralık), Recep Niyaz (Bucaspor-kiralık).

Beşiktaş

Gelenler (11): Kerim Frei (Fulham), Ramon Motta (Corinthians-kiralık), Atiba Hutchinson (PSV Eindhoven), Michael Eneramo (Sivasspor), Tolga Zengin (Trabzonspor), Serdar Kurtulmuş (Gaziantepspor), Ömer Şişmanoğlu (Medical Park Antalyaspor), Pedro Franco (Millionarios), Gökhan Töre (Rubin Kazan-kiralık), Günay Güvenç (Stutgart Kickers), Sezer Öztürk (Fenerbahçe).

Gidenler (10): Sinan Kurumuş (Boluspor-kiralık), Erkan Kaş (Kardemir Karabükspor-kiralık), Roberto Hilbert (Bayer Leverkusen), Emre Özkan (Kardemir Karabükspor), Alan McGregor (Hull City), Mehmet Akyüz (Akhisar Belediyespor), Tanju Kayhan (Eskişehirspor-kiralık), Burak Kaplan (Fethiyespor-kiralık), Hasan Türk (Göztepe-kiralık), Atınç Nukan (Dardanelspor-kiralık).

Trabzonspor

Gelenler (9): Abdülkadir Özdemir, Fatih Öztürk, Yusuf Erdoğan, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş (1461 Trabzon), Aykut Demir (Gençlerbirliği), Batuhan Karadeniz (Eskişehirspor). Malouda (Chelsea), Bosingwa (Queens Park Rangers)

Gidenler (8): Emerson (Rennes), Cech (Bologna), Celustka (Sunderland-kiralık), Yasin Öztekin (Kayseri Erciyespor), Tolga Zengin (Beşiktaş), Abdullah Karmil (Ankaraspor-kiralık), Sekan Balcı (Antalyaspor), Halil Altıntop (Augsburg).

Kasımpaşa

Gelenler (7): Ryan Babel (Ajax), Ryan Donk (Club Brugge), Sanharib Büyüksal (Roda), Oscar Scarione (St. Gallen), Andre Castro (Porto-kiralık), Kubilay Aktaş (St. Etienne), Orhan Şam (Fenerbahçe).

Gidenler (6): Fabian Erst (Futbolu bıraktı), Abdurrahman Dereli (Sivasspor), Georgi Sarmov (Botev Plovdiv), Santiago Garcia (Nacional), Pablo Pintos (Club Atletico Tigre-kiralık), Taner Yıldız (Bayrampaşaspor).

Kayserispor

Gelenler (9): Mert Nobre (Mersin İdmanyurdu), Bilal Gülden (Ankaragücü), Taner Yalçın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Cüneyt Köz (Bayern Münih), Srdjan Mijailovic (Kızılyıldız), Jaja (Metalist Kharkiv), Alper Uludağ (Ingolstadt), Henrique Sereno (Porto), Sinan Bakış (Bayer 04 Leverkusen)

Gidenler (7): Cristian Riveros, Gretar Rafn Steinsson, Eren Güngör (Kardemir Karabükspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Adana Demirspor kiralık), Nurettin Kayaoğlu (Adana Demirspor-kiralık), Resul Özgen (Siirtspor-kiralık), Burak Bükel (Belediye Vanspor)

Akhisar Belediyespor

Gelenler (7): Alessandro Federico Karl-Henz Riedle (AC Bellinzona), Baye Oumar Niasse (Brann), Erkan Taşkıran (Bucaspor), Ivan Sesar (Elazığspor), Kerim Zengin (Gençlerbirliği), Mehmet Akyüz (Beşiktaş), İsmail Konuk (Nazili Belediyespor)

Gidenler (7): Gökhan Dinçer (Fethiyespor-kiralık), Gideon Adinoy Sani (TKİ Tavşanlı Linyitspor-kiralık), Diego Da Costa Lima (fesih), Hakan Ateş (Fethiyespor-kiralık), Alican Candemir (Fethiyespor), Oğuzhan Azğar (Derince Belediyespor-kiralık), Gekas (Torku Konyaspor), Kerem Bulut (Karşıyaka-kiralık)

Gaziantepspor

Gelenler: (9): Koray Öztürk (Bandırmaspor), Uğur Kavuk (Sivasspor), Erman Bulucu (Sancaktepe Belediyespor), Kerem Eryılmaz (Sakaryaspor), Semir Stilic (Karpaty Lviv), Mustafa Durak (FC Chamois Niort), Serdar Kulbilge (Boluspor), Marius Stankevicius (Lazio), Artem Milevskiy (Dinamo Kiev)

Gidenler (7): Wílton Figueiredo, Yasin Pehlivan (Bursaspor), Serdar Kurtuluş (Beşiktaş), Mahmut Bezgin (Mersin İdmanyurdu), Rıdvan Şimşek (Karşıyaka), Eray Birniçan (Çaykur Rizespor), Dorge Rostlan Kouemaha (Adana Demirspor)

Medical Park Antalyaspor

Gelenler (11): Milan Baros (Banik Ostrava), Natxo Insa (Celta Vigo), Anton Ferdinand (Queens Park Rangers), Serkan Balcı (Trabzonspor), Gökçek Vederson (Bursaspor), Saso Fornezzi (Orduspor), Onur Tuncer (Gaziantep Belediyespor), Emre Akbaba (Kahramanmaraş Belediyespor), Fikret Sevilgen (Kepez Belediyespor), Ahmet Özden (Altyapı), Ömer Arslan (Beşiktaş -kiralık)

Gidenler (14): Hüseyin Atalay (Karşıyaka -kiralık), Lokman Gör (Ankaraspor-kiralık), Hayrettin Cengiz (Tekirova Belediyespor -kiralık), Mustafa Altun (Tekirova Belediyespor - kiralık), Baran Yardımcı (Tekirova Belediyespor-kiralık), Ismail Aissati (Terek Grozny), Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş), Deniz Aslan (Sanica Boru Elazığspor), Ergün Teber (Torku Konyaspor), Mehmet Eren Boyraz (Adana Demirspor), İlyas Yılmazer (Boluspor), Ali Tandoğan (Mersin İdman Yurdu), Yusuf Onur Arıkan (Bayrampaşaspor), Okan Özçelik (Serbest)

Gençlerbirliği

Gelenler (10): Milan Smiljaniç (Partizan), Serkan Yanık (Mersin İdmanyurdu), Nizamettin Çalışkan (Orduspor), Ferhat Görgülü (FC Oss), Ümit Yücel Eminoğlu (Aston Villa), Mervan Çelik (Delfini Pescara), Deniz Naki ( SC Paderborn), Sedat Bayrak (Elazığspor), Bogdan Stancu (Orduspor), Jean Jacques Gosso (Mersin İdmanyurdu)

Gidenler (14): Randall Azofeifa, Björn Fleminckx, Ferhat Çapa, Cem Can (Kayseri Erciyes), Debatik Curri (Uzhgorod), Kerim Zengin (Akhisar Belediyespor), Aykut Demir (Trabzonspor), Hurşut Meriç (Çaykur Rizespor), Ekigho Ehiosun (Samsunspor), Özkan Karabulut (Ankaraspor), Artun Akçakın (Fethiyespor), Mustafa Kayabaşı (Balikesirspor), Dejan Lekiç (Gijon), Cansın Çiçek (Denizlispor)

Bursaspor

Gelenler (6): Sebastian Frey (Genao-İtalya), Taye Taiwo (Milan-İtalya), Renato Civelli (Marsilya-Fransa), Şamil Çinaz (Orduspor), Yasin Pehlivan (Gaziantepspor), Colin Kazım Richard (Galatasaray)

Gidenler (12): Forsel (serbest), Tagoe (serbest), Yenal Tuncer, Barış Örücü, Ahmet Arı (Denizlispor), İsmail Haktan Odabaşı, Yavuz Özkan (Şanlıurfaspor), Tahacan Velioğlu (Bucaspor), Scot Carson (West Bromwich Albion), Vederson (MP Antalyaspor), Tetteh Bangura (Beitar Jaruselam-kiralık), Mert Ilıman (Yeşil Bursa)

Kayseri Erciyesspor

Gelenler (20): Cem Can (Gençlerbirliği), Randall Azofeifa (Gençlerbirliği), Björn Vleminckx (Gençlerbirliği), Ferhat Çapa (Gençlerbirliği), Bojan Jorgacevic (Club Brugge), Georges Mandjeck (Auxerre), Ziri Hammar (Nancy), Kader Mangane (Al Hilal Riyadh), Yasin Öztekin (Trabzonspor), Sinan Kaloğlu (Sanica Boru Elazığspor), Erhan Güven (Sivasspor), Ekrem Ekşioğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Murat Akın (Torku Konyaspor), Bakaye Traore (Milan), Turgay Bahadır (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Senijad İbricic, Uğur Demirkol, Volkan Okumak, Kerim Avcı, Fazlı Kocabaş

Gidenler (17): Alaattin Tosun, Gerard Gohou, Emrah Bozkurt, Fatih Kılıçkaya, Kenan Şahin, Hakan Bahran, Ozan Tahtaişleyen, Mustafa Tuna Kaya, Onur Bilgin, Rağıp Başdağ, Serdar Eylik, Veysel Aksu, Volkan Özcan, Arif Şahin, Bilal Aziz Özer, Göksü Türkdoğan, Sofiane Hanni

Eskişehirspor

Gelenler (9): Henri Bienvenu (Fenerbahçe), Özgür Çek (Fenerbahçe), Alfred N'Diaye (Sunderland), Okan Aydın (Bayer Leverkusen), Bertul Kocabaş (Kardemir Karabükspor), Erman Kılıç (Galatasaray), Cristobal Torres (Parma), Mahmut Boz (Gençlerbirliği), Tanju Kayhan (Beşiktaş)

Gidenler (14): Alper Potuk (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Andrej Mrkela (?), Serdar Dursun (Denizlispor), Adem Sarı (Altay), Onur Bayramoğlu (Bozüyükspor), Serdar Yazıcı (Bozüyükspor), Volkan Cem (Bozüyükspor), Yiğit Yöney (Bozüyükspor), Tarık Melhoş (Bozüyükspor), Ahmet Tuna (Bozüyükspor), Fatih Nuri Aydın (Bozüyükspor), Gökhan Sürücü (Bozüyükspor), Gökhan Köseoğlu (Bozüyükspor)

Torku Konyaspor

Gelenler (15): Theofanis Gekas (Akhisar Belediyespor), Ergün Teber (Medical Park Antalyaspor), Mehmet Güven (Eskişehirspor), Ali Çamdalı (Orduspor), Hasan Kabze (Orduspor), Charles Itandje (PAOK), Tomas Borek (Dukla Prag), Gunnar Thorvaldsson (IFK Norrkoping), Elvis Kokaloviç (Slaven Koprivnica), Ezechilel N'douassel (Terek Gronzny), Kibong Mbamba (Adanaspor), Mehmet Uslu (Kartalspor), Ahmet Sabri Fener (Anadolu Selçukluspor), Vedat Bora (Gebzespor), Djalma Campos (FC Porto).

Gidenler (11): Atilla Yıldırım (Bucaspor - kiralık), Vedat Bora (Anadolu Selçukluspor - kiralık), Erkan Sekman (Orduspor), Murat Kalkan (Mersin İdmanyurdu), Sjoerd Ars (Karşıyaka), Ali Dere (Fethiyespor - kiralık), Murat Akın (Kayseri Erciyesspor), Emrullah Şalk (Balıkesirspor), Fernandes Neca, Ali Kireş (Adıyamanspor), Ali Çiçek (Batman Petrolspor)

Çaykur Rizespor

Gelenler (16): Mariusz Pawelek (Warszawa), Necati Yılmaz (Karşıyaka), Eray Birniçan (Gaziantepspor), Serkan Kırıntılı (Fenerbahçe), Ousmane Viera (Pandorii Targu Jiu), Ali Adnan (Bağdat), Cenk Güvenç (Atletico Madrid), Koray Altınonay (Jahn Regensburg), Kağan Söylemezgiller (KDÇ Karabükspor), Ludovic Sylvestre (Blackpool), Hurşut Meriç (Gençlerbirliği), Kıvan Karakaş (Şanlıurfaspor), Leonard Kweuke (Sparta Prag), Tevfik Köse (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Godfrey Oboabona (Shunsine Stars), Uche Kalu (Enyimba)

Gidenler (15): David Loria (Kairat Almaty), Sadrettin Fırat Kocaoğlu (Boluspor), Murat Sözgelmez (Balıkesirspor), Serhat Akyüz (Balıkesirspor), Onur Güney (Şanlıurfaspor), Çetin Güngör (Altay), Samat Smakov (Kairat Almaty), Şahin Ali Terzi (Kahramanmaraşspor), Cumhur Yılmaztürk (Kahramanmaraşspor), Hossam Hassan (Serbest), Mehmet Al (Balıkesirspor), İlyas Çakmak (Göztepe), Muhammet Emre Kalkan (Ofspor), Çağrı Yarkın (Boluspor), Osman Jallow (Serbest)

Sanica Boru Elazığspor

Gelenler (17): Çağlar Birinci (Galatasaray), Deniz Aslan (M.P Antalyaspor), Deniz Yılmaz (Almanya Mainz), Hakan Söyler (Karabükspor), İbrahim Kaş (Bursaspor), Luke Moore (Swansea City), Mehmet Nas (Sivasspor), Muhammet Ali Doğan (Almanya, Wattenscheid 09), Noyan Öz (Almanya Eintracht Frankfurt II), Onur Ayık (Almanya, Oberneuland), Özgür Özkaya (Şanlıurfaspor), Serdar Özkan (Şanlıurfaspor), Yusuf Hacı (Katar, Al-Arabia), Abuzeyt Tekcanlı (Diyarbakırspor), Hakan Cantepe (Diyarbakırspor), Pape Habib Sow (Panathinaikos), Victor Vitolo (Panathinaikos)

Gidenler (21): Akın İsmail Köroğlu, Bülent Ertuğrul, Caner Bulut, Emir Kujovic, Enis Kahraman, Hrvoje Spahija, Ivan Sesar, İbrahim Eren Akduman, Jake Jervis, Marvin Zeegelar, Mehmet Çakır, Murat Akyüz, Murat Kayalı, Mustafa Sarp, Orhan Ak, Roland Alberg, Sedat Bayrak, Sinan Kaloğlu, Tolga Özgen, Volkan Bekçi, Yılmaz Karabulut.

Sivasspor

Gelenler (13): Cicero Joao de Cezare Cicinho (Sport Club do Recife), Hernan Rengifo (Sporting Cristal), John Utaka (Montpellier), Manuel Da Costa (Nacional), Burhan Eşer (Mersin İdmanyurdu), Eren Aydın (Elazığspor), Mehdi Taouil, Timur Bayram Özgöz (Ankaragücü), Uğur Akdemir (Kartalspor), Abdurrahman Dereli (Kasımpaşa), Ahmet Aras (Anadolu Üsküdar), Rafik Djebbour (Olympiakos), Aydın Karabulut (Sanica Boru Elazığspor)

Gidenler (12): Stefan Senecky, Hayrettin Yerlikaya, Jan Rajnoch (Adana Demirspor), Uğur Kavuk (Gaziantepspor), Arkadiusz Piech (Zaglebie Lubin), Erhan Güven (Kayseri Erciyesspor), Erman Kılıç (Galatasaray), Mehmet Nas (Sanica Boru Elazığspor), Mıchael Eneramo (Beşiktaş), Milan Cerny, Ricardo Pedriel Suarez, Ahmet Aras (Fethiyespor - kiralık)

Kardemir Karabükspor

Gelenler (10): Boy Waterman (PSV Eindhoven), Emre Özker (Beşiktaş) - Erkan Kaş (Beşiktaş), Samba Sow (RC Lens), Beyhan Şimşek (Fenerbahçe), Sebastien Nicolas Puygrenier (AS Nancy), Eren Güngör (Kayserispor), Morten Gamst Pedersen (Blackburn Rovers), Furkan Özçal (Galatasaray), Joseph Eneojo Akpala (Werder Bremen)

Gidenler (12): Vjekoslav Tomiç (Sheriff Tiraspol), Hakan Söyler (Elazığspor), Kağan Söylemezgiller (Çaykur Rizespor), Anıl Karaer (Mersin İdmanyurdu), Güven Varol (Mersin İdmanyurdu), Luton Shelton (Volga), Umut Sözen (Manisaspor), Armand Deumi (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Bertul Kocabaş (Eskişehirspor), Anthony Seric, Birol Hikmet, Ufuk Selim Teber (Serbest).