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Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Lazio, Legia Varşova ve Apollon Limassol takımlarıyla eşleşti.

Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Lazio, Legia Varşova ve Apollon Limassol takımlarıyla eşleşti.

30 Ağustos 2013 Cuma 15:22
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Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
ANKARA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Lazio, Legia Varşova ve Apollon Limassol takımlarıyla eşleşti.

Monaco'da Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kurada, 48 takım, 4'erli 12 gruba ayrıldı.

Kura töreninde UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino'nun yanı sıra Monaco takımından forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Carvalho, UEFA Avrupa Ligi Finali Elçisi Ciro Ferrara ve UEFA Turnuvalar Direktörü da hazır bulundu.

Kuraya 2. torbadan katılan Trabzonspor, J Grubu'nda İtalya'dan Lazio, Polonya'dan Legia Varşova ve Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limassol takımlarına rakip oldu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 2013-2014 UEFA Avrupa Ligi sezonundan men cezaları onanan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yerine, Kıbrıs Rum kesiminden APOEL ile Norveç ekibi Tromsö de 48 takım arasında yer aldı.

Ligde grup maçları 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta sona erecek. İkinci tur maçları 20 ve 27 Şubat 2014, üçüncü tur karşılaşmaları 13 ve 20 Mart 2014, çeyrek finaller 3 ve 10 Nisan 2014, yarı finaller ise 24 Nisan ve 1 Mayıs 2014'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı 14 Mayıs 2014'te İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Arena'da oynanacak. 

Gruplarda eşleşmeler şöyle:

A Grubu: Valencia (İspanya), Swansea (İngiltere), Kuban Krasnodar (Rusya), St Gallen (İsviçre)

B Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chornomorets Odesa (Ukrayna), PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)

C Grubu: Standard Liege (Belçika), Salzburg (Avusturya), IF Elfsborg (İsveç), Esbjerg fB (Danimarka)

D Grubu: Rubin Kazan (Rusya), Wigan Athletic (İngiltere), Maribor (Slovenya), Zulte Waregem (Belçika)

E Grubu: Fiorentina (İtalya), Dnipro Dnipropetrovsk (Ukrayna), Paços de Ferreira (Portekiz), Pandurii Targu Jiu (Romanya)

F Grubu: Bordeaux (Fransa), APOEL (Kıbrıs Rum kesimi), Eintracht Frankfurt (Almanya), Maccabi Telaviv (İsrail)

G Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Genk (Belçika), Rapid Wien (Avusturya), Thun (İsviçre)

H Grubu:Sevilla (İspanya), Freiburg (Almanya), Estoril Praia (Portekiz), Liberec (Çek Cum.)

I Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Betis (İspanya), Vitoria (Portekiz), HNK Rijeka (Hırvatistan)

J Grubu: Lazio (İtalya), Trabzonspor (Türkiye), Legia Varşova (Polonya), Apollon Limassol (Kıbrıs Rum kesimi)

K Grubu: Tottenham Hotspur (İngiltere), Anji Mahaçkala (Rusya), Sheriff (Moldova), Tromsö (Norveç)

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 15:23
Anahtar Kelimeler:
Trabzonsporun Rakipleri Belli Oldu
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