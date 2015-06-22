İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda bordo-mavili takım, Lüksemburg'un Differdange 03 ile Galler'in Bala Town ekipleri arasında oynanacak 1. ön eleme turu eşleşmesinin galibiyle 2. turda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu müsabakaları 16-23 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor, kurada ilk takım olduğu için ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.