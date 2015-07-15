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Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lüksemburg'un Differdange 03 takımını konuk edecek

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lüksemburg'un Differdange 03 takımını konuk edecek

15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:25
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Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor

TRABZON - Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Ivaylo Stoyanov yönetecek. Stoyanov'un yardımcılıklarını Veselin Dobriyanov ve Georgi Slavov yapacak. Nikola Popov dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 sezondur ön eleme turlarını geçerek kaldığı gruplardan da çıkma başarısı gösteren bordo-mavililer, 46 gün sonra resmi karşılaşma oynayacak. En son geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 30 Mayıs'ta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, ligde en erken resmi karşılaşmaya çıkacak takım olacak.

'Kral' ilk maçına çıkacak

Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şota Arveladze, teknik direktörlük yaşantısında bordo-mavili takımla ilk maçına çıkacak.

Bordo-mavili kulüple anlaşmasının ardından 2 Temmuz'da Trabzon'a gelerek, ertesi gün takım ile Hollanda kampına giden Gürcü teknik adam, 13 gün sonra da yeni takımının başında ilk sınavını verecek.

Kaptan'ın forma hasreti

Trabzonspor'da geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile oynanan grup maçında sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yarınki maçla formasına kavuşması bekleniyor.

En son 2 Ekim 2014'deki karşılaşmada görev alan Onur Recep Kıvrak, oynaması halinde 286 gün aradan sonra forma hasretine son vermiş olacak.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da UEFA'ya gönderilen listede adları yer almayan yeni transferler Okay Yokuşlu, Alper Uludağ, M'bia, Cavanda ile bonservisi Kasımpaşa'dan alınan Özer Hurmacı, yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Bourceanu, Deniz Yılmaz, Bosingwa, Cardozo gibi oyuncular da kadroda yer almıyor.

Bordo-mavili takımın Lüksemburg ekibi karşısına Onur Recep Kıvrak, Salih Dursun, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Constant, Medjani, Aytaç Kara,  Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Erkan Zengin ve Waris 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Taraftarlara uyarı

Trabzonspor Kulübü, Differdange 03 ile oynayacak maç öncesi taraftarlara çeşitli uyarılarda bulundu.

TFF ve UEFA Talimatları gereği statlarda meşale yakmanın, yanıcı ve yakıcı maddeler sokmanın, sahaya konfeti, su şişesi ile benzeri maddeler atmanın yanı sıra koltuk kırmanın, merdiven boşluklarına oturmanın ve kötü tezahüratta bulunmanın yasak olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca takımımızın daha önce oynadığı müsabakalarda taraftarlarımızın yaktığı meşaleler ve rakip takım veya takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlar kazanmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra, sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz."

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 11:49
Anahtar Kelimeler:
Trabzonsporönce Vatan
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