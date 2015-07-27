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Trabzonspor'un Almanya kampı bitti

Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında 10 günlük Almanya kampında çalışmalarını tamamladı.

Trabzonspor'un Almanya kampı bitti

Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında 10 günlük Almanya kampında çalışmalarını tamamladı.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 11:49
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Trabzonspor'un Almanya kampı bitti
TRIER

Trier kentinde yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını dün akşam Almanya'nın bölgesel lig takımlarından Eintracht Trier ile oynadığı hazırlık maçıyla bitiren bordo-mavili takımda futbolculara bugün izin verildi.

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rabotnicki ile yapacağı ilk maç için yarın Almanya'dan Makedonya'ya hareket edecek. Önce Trier'den 40 kilometre uzaklıktaki Lüksemburg Havalimanı'na gidecek Karadeniz ekibi, buradan özel uçakla Üsküp'e geçecek. 

Toplam 20 günlük çalışma

Trabzonspor, Hollanda ve Almanya'da sezon öncesi toplam 20 günlük kamp gerçekleştirdi.

İlk olarak 3-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Arnhem kentinde ilk etap kamp çalışmaları bitiren bordo-mavililer, Almanya'da da 18-28 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kampını yaptı.

Arveladze ile yenilgi görmedi

Trabzonspor, teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde 3 hazırlık, 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Hazırlık maçlarının golcüsü Yusuf Erdoğan

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Erdoğan, Hollanda ve Almanya kamplarında yapılan 3 hazırlık maçında da gol atmayı başardı.

8 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor Kulübü, Hollanda kampı sonrası 5, Almanya kampı sonrası da 3 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Karadeniz ekibi, Hollanda kampının ardından İshak Doğan, Gökhan Karadeniz, Ferhat Yazgan, Mustafa Akbaş ve Ali Han Tunçer ile yollarını ayıracağını duyurdu. Almanya kampında ise Serdar Gürler, Fatih Atik ve Zeki Yavru'ya transfer görüşmeleri yapmak için takımdan ayrılmaları için izin verildi.

Mbia şansızlığı

Trabzonspor'un sezon başında UEFA Avrupa Ligi Kupası kaldıran Sevilla Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Stephane Mbia, sağ dizinde oluşan ödem nedeniyle iki kampta da takımla çalışamadı.

Cavanda ilk kez, Okay güven verdi

Trabzonspor'un Lazio'dan kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Cavanda ise ilk kez dün Eintracht Trier maçında görev yaptı.

Trier maçında iyi bir futbol ortaya koyarak güven veren Okay Yokuşlu da orta alanda Özer Hurmacı, Mehmet Ekici ve Mbia gibi oyuncuların sakatlığının bulunduğu bordo-mavili takımda hafta içindeki maçta görev alması beklenen bir başka isim oldu.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:06
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Trabzonsporun Almanya Kampı Bitti
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