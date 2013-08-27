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Trabzonspor'un 2000. golü Adrian'dan

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti.

Trabzonspor'un 2000. golü Adrian'dan

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti.

27 Ağustos 2013 Salı 07:52
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Trabzonspor'un 2000. golü Adrian'dan
TRABZON

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti.

Daha önceki adıyla Birinci Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig tarihinde 39 sezonda 1999 gol kaydeden bordo-mavililerin 2000'inci golü karşılaşmanın 2. dakikasında Polonyalı oyuncu  Adrian'dan geldi.

Geçen sezonun 33'üncü haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rakibini 4-3 yenerek gol sayısını 1999'a çıkaran ancak ligin son haftasında Galatasaray'a bu sezon da ilk haftada Beşiktaş'a deplasmanda gol atamayan bordo-mavililer, 2000. gol hedefini 2013-2014 sezonunun ikinci haftasında komşu takımı Çaykur Rizespor karşısında kaydetti.

Böylece bordo-mavililer, 40'ıncı sezonunda oynadığı 1298'inci maçta 2000'inci golü kaydetmiş oldu.

Bu kez yabancı oyuncu attı

Trabzonspor'un ligdeki ilk golünü 1974-1975 sezonun 3'üncü haftasındaki Adana Demirspor maçında Ali Yavuz atmıştı.

Bordo-mavili takımda geçen sezon da çalıştırıcılık yapan eski futbolcusu Tolunay Kafkas da 1995-1996 sezonunun 16'ıncı haftasındaki Karşıyaka maçında 1000'inci golü atan isim olmuştu.

Daha önce 1 ve 1000. golleri Türk oyuncularla bulan bordo-mavililerde 2000. golü ise yabancı bir futbolcu atarak tarihe geçti.

Adrian, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 kazanılan Derry City ve 2-0 kazanılan Kukesi maçlarında da takımının ilk gollerini kaydetmişti.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 07:52
Anahtar Kelimeler:
TsAdrian
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