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Trabzonspor'dan örnek proje

Bordo-mavili futbolcular ve eşleri, Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan çocuklara ''Bordo-Mavi Kalpler'' projesiyle destek oldu.

Trabzonspor'dan örnek proje

Bordo-mavili futbolcular ve eşleri, Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan çocuklara ''Bordo-Mavi Kalpler'' projesiyle destek oldu.

07 Haziran 2012 Perşembe 16:26
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Trabzonspor'dan örnek proje

ANKARA

Bakanlıktaki makamında, ''Bordo-Mavi Kalpler'' projesine destek olan Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ve proje sorumlusu Arzu Aktaş'ı kabulünde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan, projeye destek verenlere teşekkür etti. Trabzonspor'un bu desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Asan, ''10 yıl içinde hükümet ve bakanlık olarak devrim yaptık. Bu projeyle hedefler gelişti. Trabzonspor sadece sporda başarılı değil, sosyal sorumluluk projelerinde de başarılı'' dedi.

Proje nedir?
Trabzonsporlu futbolcuların desteğiyle hayat bulan ''Bordo-Mavi Kalpler'' projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan 0-6 yaş ve yetiştirme yurdunda bulunan 12-18 yaş grubundaki çocukları ve gençleri kapsıyor.
Proje, çocuklara ve gençlere toplumun değerli bir bireyi olduklarını hissettirecek, hayata ve başarıya bakış açılarında pozitif değişim meydana getirecek, eğlenceli ve mutlu olabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, paylaşımlar sunuyor.  Proje, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözümlerin bir parçası olmak, topluma örnek olarak etik ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu arada, 2011 yılı Kasım ayında başlayan proje, bu yıl Haziran ayının sonunda sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 08:28
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBordo Mavili
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