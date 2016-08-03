Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Trabzonspor'dan gollü başlangıç

Yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da devam eden Trabzonspor, oynadığı ilk 3 hazırlık maçında rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Trabzonspor'dan gollü başlangıç

Yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da devam eden Trabzonspor, oynadığı ilk 3 hazırlık maçında rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:15
500 Okunma
Trabzonspor'dan gollü başlangıç

 Macaristan'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında aldığı farklı galibiyetlerle dikkati çekiyor. 

Bordo-mavili kulüpte üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, takımına hücum gücü yüksek, sahanın her yerinde mücadele eden bir futbol tarzını oturtmaya çalışıyor.

Macaristan kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Avusturya'nın dördüncü lig ekiplerinden SV Gerasdorf takımını 6-1, ikinci karşılaşmasında Macaristan 3. lig ekiplerinden Györi ETO'yu 2-0 yenen bordo-mavili takım, ilk ciddi sınavında Macaristan'ın köklü kulüplerinden MTK Budapeşte'yi de 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.

Yanal yönetimindeki Karadeniz ekibi, Macaristan kampında oynadığı 3 maçta rakip filelere 13 gol göndererek önemli bir gol ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer, kalesinde ise 1 gol gördü.

6 oyuncu gol attı

Trabzonspor'da 3 hazırlık maçında 6 oyuncu gol atmayı başardı.

Karadeniz ekibinde en golcü oyuncular 3'er golle Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşlu olurken, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Sheidaev 2'şer gol kaydetti. Genç oyuncu Muhammet Beşir de 1 gol attı.

Sheidaev'den 2 gol

Trabzonspor'un Zenit'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Azerbaycanlı forvet oyuncusu da oynadığı 3 maçın 2'sinde gol kaydetti.

Sheidaev, SV Gerasdorf ve MTK Budapeşte maçlarında 1'er gol atarak skora katkı sağlayan tek yabancı oyuncu oldu.

Yanal'ın görüşleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hazırlık maçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Macaristan kampında çok ciddi rakiplere karşı oynamadıklarını belirterek, "Ofansif anlamda gücümüzü, kazanma cesaretimizi ortaya koyma adına güzel işler yaptık. Başlangıçtan itibaren biz kazanma arzusunu ortaya koyan, mücadeleden asla vazgeçmeyip rakibine bu mücadeleyi her yerde kabul ettirecek bir Trabzonspor istiyoruz. Daha sonra ise artık kazanan, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş, yarışan bir Trabzonspor gelmeli." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 11:16
Anahtar Kelimeler:
MacaristanTrabzonsporErsun YanalSheidaevSV Gerasdorf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ