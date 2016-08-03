Trabzonspor'dan gollü başlangıç

Macaristan'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında aldığı farklı galibiyetlerle dikkati çekiyor.

Bordo-mavili kulüpte üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, takımına hücum gücü yüksek, sahanın her yerinde mücadele eden bir futbol tarzını oturtmaya çalışıyor.

Macaristan kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Avusturya'nın dördüncü lig ekiplerinden SV Gerasdorf takımını 6-1, ikinci karşılaşmasında Macaristan 3. lig ekiplerinden Györi ETO'yu 2-0 yenen bordo-mavili takım, ilk ciddi sınavında Macaristan'ın köklü kulüplerinden MTK Budapeşte'yi de 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.

Yanal yönetimindeki Karadeniz ekibi, Macaristan kampında oynadığı 3 maçta rakip filelere 13 gol göndererek önemli bir gol ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer, kalesinde ise 1 gol gördü.

6 oyuncu gol attı

Trabzonspor'da 3 hazırlık maçında 6 oyuncu gol atmayı başardı.

Karadeniz ekibinde en golcü oyuncular 3'er golle Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşlu olurken, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Sheidaev 2'şer gol kaydetti. Genç oyuncu Muhammet Beşir de 1 gol attı.

Sheidaev'den 2 gol

Trabzonspor'un Zenit'in ikinci takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Azerbaycanlı forvet oyuncusu da oynadığı 3 maçın 2'sinde gol kaydetti.

Sheidaev, SV Gerasdorf ve MTK Budapeşte maçlarında 1'er gol atarak skora katkı sağlayan tek yabancı oyuncu oldu.

Yanal'ın görüşleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hazırlık maçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Macaristan kampında çok ciddi rakiplere karşı oynamadıklarını belirterek, "Ofansif anlamda gücümüzü, kazanma cesaretimizi ortaya koyma adına güzel işler yaptık. Başlangıçtan itibaren biz kazanma arzusunu ortaya koyan, mücadeleden asla vazgeçmeyip rakibine bu mücadeleyi her yerde kabul ettirecek bir Trabzonspor istiyoruz. Daha sonra ise artık kazanan, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş, yarışan bir Trabzonspor gelmeli." ifadelerini kullandı.