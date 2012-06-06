Trabzonspor'da sular duruldu

TRABZON - Bordo-mavili kulüpte, Kulüp Asbaşkanı Nevzat Şakar, Kulüp Genel Sekreteri Hasan yener ve teknik direktör Şenol Güneş'in yer aldığı 5 saatlik toplantının ardından yönetim kurulunun da 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.



Kulüp Asbaşkanı Nevzat Şakar, yaptığı açıklamada, dün hem teknik hem de kulübün idari konularında toplantı yaptıklarını, toplantıların faydalı olduğunu söyledi.

Şakar, yönetim kurulu toplantısında da bazı çalışmalar konusunda görev paylaşımı yaptıklarını ifade ederek, ''Kombine kartlardan birçok konuya kadar paylaşım yaptık. Biz yönetim olarak, antrenörler, teknik kadro olarak bir bütünüz. Yönetimdeki arkadaşlarımız ile ilgili başkanımızın söylediği sözler üzüntü sonucu söylenmiş sözlerdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz'' ifadelerini kulandı.

Licester City'in Fildişi Sahilli oyuncusu Souleymane Bamba ile anlaştıklarını, bu futbolcunun kulübünden haber beklediklerini dile getiren Şakar, İngiliz kulübüne sundukları şartın kabul edilmesi halinde transferin gerçekleşebileceğini kaydetti.