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Trabzonspor'da M'bia şansızlığı

Trabzonspor, yurt dışı ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Almanya'nın Trier kentinde hazırlıklarını sürdürdü. Fırtına'ya M'bia'dan kötü haber geldi

Trabzonspor'da M'bia şansızlığı

Trabzonspor, yurt dışı ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Almanya'nın Trier kentinde hazırlıklarını sürdürdü. Fırtına'ya M'bia'dan kötü haber geldi

21 Temmuz 2015 Salı 14:14
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Trabzonspor'da M'bia şansızlığı

TRIER - Teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 23 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyemeyecek oyuncular ile pasaport işlemleri nedeniyle dün akşam kampa katılan Erkan Zengin katıldı.

Antrenmanda Okay, Serdar, Erkan, Özer, Cavanda, Alper, Cardozo, kaleciler Uğurcan ve Yavuz olmak üzere 9 futbolcu yer aldı. Diğer futbolcuların kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.

M'bia şansızlığı

Trabzonspor ile 2 Temmuz'da sözleşme imzalayan Mbia'nın Trabzon'daki ilk çalışmada sakatlandığı bildirildi.

Kamerunlu futbolcunun basına kapalı antrenmanın 15. dakikasında dar alanda pas çalışması sırasında ayağının çime takıldığı ve dizinden sakatlandığı belirtildi. Bu futbolcu, Almanya kampının 4'üncü gününde de takımla çalışma imkanı bulamadı.

Yarın Diffardenge 03 maçı hazırlıkları tamamlanacak

Trabzonsporlu futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Diffardenge 03 maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve 23 Temmuz Perşembe günü 40 kilometre uzaklıkta maçın oynanacağı Lüksemburg'a geçecek.

Teknik direktör Şota Arveladze maçın yapılacağı statta 14.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:35
Anahtar Kelimeler:
Trabzonsporönce Vatan
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