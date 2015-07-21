Trabzonspor'da M'bia şansızlığı

TRIER - Teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 23 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyemeyecek oyuncular ile pasaport işlemleri nedeniyle dün akşam kampa katılan Erkan Zengin katıldı.



Antrenmanda Okay, Serdar, Erkan, Özer, Cavanda, Alper, Cardozo, kaleciler Uğurcan ve Yavuz olmak üzere 9 futbolcu yer aldı. Diğer futbolcuların kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.



M'bia şansızlığı



Trabzonspor ile 2 Temmuz'da sözleşme imzalayan Mbia'nın Trabzon'daki ilk çalışmada sakatlandığı bildirildi.



Kamerunlu futbolcunun basına kapalı antrenmanın 15. dakikasında dar alanda pas çalışması sırasında ayağının çime takıldığı ve dizinden sakatlandığı belirtildi. Bu futbolcu, Almanya kampının 4'üncü gününde de takımla çalışma imkanı bulamadı.



Yarın Diffardenge 03 maçı hazırlıkları tamamlanacak



Trabzonsporlu futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Diffardenge 03 maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve 23 Temmuz Perşembe günü 40 kilometre uzaklıkta maçın oynanacağı Lüksemburg'a geçecek.



Teknik direktör Şota Arveladze maçın yapılacağı statta 14.00'de basın toplantısı düzenleyecek.



Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



