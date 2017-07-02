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Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.

Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.

Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.

Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:40
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Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.

TRABZON

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan bordo-mavili kafile, buradan havalimanına geçti ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Havalimanı girişinde takımı karşılayan bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Başkent Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında 2-17 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Trabzonspor, ikinci etap hazırlıklarını ise 19-30 Temmuz'da Slovakya'da gerçekleştirecek.

Bordo-mavili takımın Macaristan kampı kadrosunda Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Carl Medjani, Joao Pereira, Emmanuel Mas, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan, Aytaç Kara, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Yusuf Erdoğan, Dame N’Doye, Fabian Castillo, Olcay Şahan, Hugo Rodallega, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi bulunuyor.

Bu arada, bazı futbolcuların Macaristan'da kampa dahil olacağı, takımın ilk antrenmanını ise bugün TSİ 19.00'da gerçekleştireceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBudapeşteKampÇalışmaönce Vatan
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