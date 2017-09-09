Trabzonspor yeni transferlerini tanıttı

TRABZON - Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Muharrem Usta'nın yer aldığı törende, 2 yıllık anlaşma sağlanan Volkan Şen ve satın alma opsiyonlu kiralanan Jose Sosa ile Tomas Hubocan'la sözleşme imzalandı.

Başkan Usta, törende yaptığı açıklamada, zor bir transfer sürecinde eksikliklerini tamamlamanın uğraşını verdiklerini aktardı.

Usta, Trabzonspor'un uzun zamandan sonra 24-25 kişilik bir kadrosu olduğunu da vurgulayarak, "Kadronun dışında şu an kalan hiçbir oyuncumuz yok. Göreve geleli 2 yıl oldu. Bir takımımız oluyordu 24-25 kişi. Takıma girmeyen, dışarıda da 15 kişilik kadromuz bulunuyordu. Bu kadronun maliyeti şu andaki 3 transferin 2 katı kadar oluyordu. Biz bu yıl '24-25 kişilik kadromuz olsun, bunun dışında bulunup bizim maliyetini üstlendiğimiz, oynamayan, gereksiz ağır yükün altından kurtulalım' dedik. Çok uzun zamandan sonra ilk defa bunu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sosa: Katkı sağlamak istiyorum

Jose Sosa ise öncelikle kulüp başkanı Muharrem Usta'ya teşekkür ederek, "Benim için zor alınan bir karardı ama gerçekten güzel bir karar aldığıma inanıyorum. Başkanımın söylediği gibi önemli bir sene olacak ama hepimiz kenetlenmeliyiz. Bu bir süreç, hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak, takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Volkan: Burak Yılmaz transferimde etkili oldu

Volkan Şen ise Burak Yılmaz ile görüştüğünü anlatarak, "Bana destek oldu. Bana inanıyordu. Açıkçası Burak Yılmaz, transferimde etkili oldu." ifadesini kullandı.

4. transfer 'Bordo Maviş" bebek

Medical Park Stadı'nda düzenlenen imza töreninde bir de sürpriz yaşandı.

Başkan Muharrem Usta, Balıkesirli bir ailenin, adı soyadı "Bordo Maviş" olan 6 aylık bebeğini, törenin başlamasının hemen ardından 4. transfer olarak tanıttı.

Usta, 'Bordo Maviş' bebeğe imza attırarak kulüp ve Türk futbol tarihinin en genç transferini yaptı.

İmza töreninin başında Bordo Maviş bebekle birlikte annesi Burcu ve babası Ulaş'ı toplantı masasına davet eden Başkan Usta, "Belki dünya tarihinin en küçük transferini gerçekleştirdik. Bordo Maviş bebek, Trabzonspor'un futbolcusu olabilmek için bundan sonra bizimle olacak." dedi.