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Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla skor üretti

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında bordo-mavililerin 21 golünün 15'ini yabancı oyuncular kaydetti.

Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla skor üretti

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında bordo-mavililerin 21 golünün 15'ini yabancı oyuncular kaydetti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:49
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Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla skor üretti

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla sonuca gitti. 

Geçen sezon 13 haftalık periyotta 25 golün 17'sini yerli oyuncular, 8'ini ise yabancı futbolcular kaydederken, bu sezon tablo tersine gelişti. Karadeniz ekibinin, bu sezon 13 haftada 21 golünün 15'ini yabancı oyuncular attı.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, 6 golle bordo-mavili ekibin en skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Çek Filip Novak 3, Nijeryalı Anthony Nwakaeme ve Arjantinli Jose Sosa 2'şer kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban da 1'er golle skora katkı sağladı.

Yerli oyunculardan Burak Yılmaz 5, Olcay Şahan ise 1 gol atma başarısı gösterdi.

Rodallega, geçen sezonu aştı

Trabzonspor'un 13 haftalık periyotta en skorer ismi olan Hugo Rodallega, geçen sezonki gol sayısını geride bıraktı.

Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon 13 maçta bin 65 dakika oynadı ve 6 gol kaydetti. 

Sosa da skor üretmeye başladı

Geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta forma giyen ancak gol sevinci yaşayamayan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, bu sezon ise şanssızlığını kırdı.

Onur Recep Kıvrak'ın kaptanlığının alınmasının ardından Fenerbahçe maçı öncesi bu göreve getirilen Sosa, 13 maçta 2 gol kaydetti.

Sosa, Trabzonspor'un Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmalarda 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Pereira ortaladı, Novak attı

Trabzonspor'un bek oyuncuları da skora katkı sağladı.

Portekizli sağ bek Joao Pereira 5 gol ortası yaparken, sol bek Filip Novak da 3 golle ligin en golcü savunma oyuncularından biri oldu.

Novak, deplasmanda 2-2 berabere biten MKE Ankaragücü maçının yanı sıra Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Akhisarspor ve 2-1 galip geldiği Fenerbahçe karşılaşmalarında 1'er gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYabancı Oyuncu
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