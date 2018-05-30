Trabzonspor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

Dün akşam geldiği Trabzon'da bordo-mavili kulübün yönetim kurulu ile görüşerek anlaşmaya varan Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde Karaman'ın yanı sıra kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, yer aldı.

Hacısilahoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un her alanda yapılanmaya gittiğini belirterek, "Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri teknik direktörümüz Ünal Karaman olacaktır. Trabzonspor'da kendisiyle birçok dönem mutluluk zaman zaman da üzüntüyü birlikte yaşadık. İnşallah bu dönem mutlulukların, başarıların çok fazla olduğu, üzüntülerin yaşanmadığı bir süreç olacak." dedi.

Karaman'ın camianın içinden biri olduğunu ve herkes tarafından tanındığını ifade eden Hacısalihoğlu, yönetim adına kendisinin başarılı olup tüm Trabzonspor'u sevenleri mutlu edeceğine inandığını ifade etti.

Trabzonspor'un son birkaç dönemdir alışık olduğu, başarılar yaşadığı tarz ve tavrın dışında hareket ettiğini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda da taraftarlarımız üzüldü. Biz fabrika ayarlarına döneceğiz demiyoruz ama güncel şekilde eskiden başarılı olan tarzı, tavrı, oturtmaya onun üstüne yenilikleri ilave etmeye çalışacağız. Bu anlamda Ünal hoca da Özkan hoca da bu yapılanmanın en önemli parçalarından biri. Transfer konusunda ise elimizde bir hayli şişkin, yüksek maliyetli kadro var. Kulübe zarar vermeyecek şekilde hızlı hesapsız bir değişim içinde olmadan ama Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda yapılması gereken her şeyi bütçemizin imkanı doğrultusunda yapacağız."

Karaman: Başarıyı da acıyı da birlikte yaşayacağız

Teknik direktör Karaman ise camianın bir parçası olarak kendisine bu görevi tebliğ ettikleri için tüm yönetime teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buraya geldiğim hiçbir dönemde resmi olmadım. Şehirde en yaşlı dedesi, beşikteki bebesi dahil olmak üzere hep kendimden bir parça gördüm. Futbol oynadığım ve daha sonra teknik heyette görev yaptığım süre içerisinde bu şehrin sevinci ile mutlu oldum, hüznü ile kederlendim, ağlamam gerektiğinde ağladım, bunda mahsur görmedim. Kendimi yaşadım. Şehrin kendi değerlerinde değerlerimi örtüştürdüm. Başarıyı da acıyı da hep beraber yaşayacağız. Bu çatının, bu şehre değer katan camianın parçasıyız. Eksik olan bir yeri bu camiada tamamlamaya geldik. Gücümüz nereye yeterse, yetmediği yerde bizi destekleyerek, iterek yerlere düşürmeden, omuzlayarak kaldırmanızı bekliyorum. Taraftarıyla bu camia güzel. İnşallah güç birliği oluşturacağız ve camiamızı hak ettiği yere getirmeye çalışacağız."

Karaman, Trabzonspor’da futbol oynadığı dönemde 1995-96 sezonundaki takımın ruhunu, kimliğini sahaya yansıtmaya çalışacak mısınız şeklindeki bir soru üzerine "Özde onu kaybedersek Trabzonspor kimliğini de kaybetmişiz demektir. Hangi sonucu alırsak alalım o ışığı görmemiz gerekiyor. O ışığı vermemiş oyun anlayışını kabul etmemiz söz konusu değil. Saha içinde gücü ölçüsünde namuslu şekilde mücadele eden bir takım olarak görüleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce zor şartlardaki kulüplerde görev almasına ilişkin ise Karaman, şunları kaydetti:

"Korku benden uzakta. İnandığım değerleri yaşatmak için buradayım. Hayatımın hiçbir döneminde hesap kitap olmadı. Neysem o oldum. Dümdüz yaşadım. Ateşe atlamaktan hiçbir zaman kaçmadım. Çalıştığım kulüpler zordu, zorluklar yaşayan kulüplerdi. Belki camiamızda kendini sorgulayabilirdi. Biz böyle bir evladımızı böyle ateşin içine nasıl attık diye. Gün bugüneymiş. Ben buradaki yangını ateş gibi görmüyorum. Söndürülebilecek bir yangın. Büyük camialar bu tarz sorunları aşabilirler. Çok deneyimli, tecrübeli insanlar görev yapıyor. Ne kadar güçlü Trabzonspor olursa sizlerle biz birlikte o derece büyürüz. Korku bizden uzakta olsun. Gün güzel şeyleri düşünme günü olsun."

Sporda yerli yabancı kavramının hiç kullanmadığını ifade eden Karaman, bu konuda şunları söyledi:

"İnsanların 'yabancı' dediği noktada ben 'kontenjan oyuncumuz' dedim. Dışarıdan hangi oyuncu gelirse gelsin bizim oyuncu. Dışarıdan gelen oyuncumuz milliyeti, rengi ne olursa olsun bizim oyuncumuzdur. Eğer yüreğini samimi bir şekilde sahaya akıtmışsa hangi milletten olursa olsun o bizim için özdür. Trabzonspor, Karadeniz ve Türkiye'nin lokomotifidir. Geçmişten bugüne kadar kendi bünyesinden yetiştirdiği, sahada kaybettiği zaman o acıyı gözlerinden yaşı akıtarak hisseden samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Hangi oyuncu olursa olsun yapabileceklerinin en iyisini yapıp onu göğüsleyebilecek bir başta liderin olduğunu bilinmesi bizim için en önemli değerdir. Bunu sağlamaya çalışacağız."

Karaman, son olarak Kardemir Karabükspor'dan talip olunan Tayip Talha'nın henüz son noktaya ulaşmış bir oyuncu olmadığını, ilerleyen dönemlerde Türk futboluna katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.