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Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüp başkanlığına seçilen Ağaoğlu, "İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek." dedi.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüp başkanlığına seçilen Ağaoğlu, "İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek." dedi.

08 Nisan 2018 Pazar 20:46
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Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

TRABZON - Trabzonspor'un 73. genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu"İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda toplam 16 sandıkta bin 691 üye oy kullanırken 1559 oy geçerli sayıldı. 

Genel kurulda 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından yaklaşık 2,5 saat saat süren sayım sonucunda divan başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun 1329 oy alarak bordo-mavili kulübün yeni başkanı olduğunu açıkladı.

Algan, diğer aday Metin Kaya'nın 211 oy, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığını belirtti.

Ağaoğlu'nun listesi

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Serdar Ekrem Şirin

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Dursun Ali Sakarya, Kemal Ertürk

17. başkan oldu 

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.

Bordo-mavili kulüpte, sırasıyla Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, başkanlık görevini yapmışlardı.

Kulüp başkanlığına seçilen Ağaoğlu

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda 1329 oy alarak bordo-mavili kulübün yeni başkanı seçilen Ağaoğlu, alkışlar arasında kürsüye gelerek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Yarıştığımız Metin Kaya ve Levent Sekman beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların desteğini de arkamızda göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Salonda gün boyunca dinledikleri 50. yıl marşındaki gibi güzel günlerinin önlerinde olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzel günleri inşallah hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde göreceğiz. Biz biriz, biz Trabzonspor'uz, bu şehre tutkunuz. Bordo-maviye vurgunuz, Trabzonspor'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonspor'umuzu hep birlikte el ele omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne götüreceğiz."

Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.

Öz geçmişi

1957 yılında Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu. Ağaoğlu, 2000 yılından itibaren 18 yıldır Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor. 

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor yönetim kurulunda yer alan Ağaoğlu, 2000-2002 yıllarında Özkan Sümer döneminde ise başkan yardımcılığı yaptı.

Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babası.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÖnce Vatan GazetesiAhmet Ağaoğlu
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