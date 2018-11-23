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Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, 25 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi son antrenmanın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, 25 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi son antrenmanın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu.

23 Kasım 2018 Cuma 15:36
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Trabzonspor'un son antrenmanı tesislerinde

TRABZON

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Stadyumda yapacağımız son antrenman saha zemininin bozulma riskine karşı tesislerimize alınmıştır." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi son antrenmanın, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılması yönünde taraftarlardan yoğun talep geldiğini belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişarelerde bulunduk. Son idmanın stadyumda gerçekleştirilmesi yönünde karar aldık. Ancak; stadyumumuzda görevli iSIS Pitches firmasının yetkilileri, son iki gündür devam eden yağışların saha zeminini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu hava koşullarının yarın da devam edeceğini, haliyle maçtan bir gün önce yapılacak idmanın zemine zarar vereceğini vurgulamışlardır. Yönetim Kurulumuzun da onayıyla taraftarımızın talebinin karşılanması ve takımımızın motivasyonuna pozitif katkı sebebiyle, son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne alınmıştır. Taraftarlarımızı yarın saat 16.00'da idmanımıza bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSon AntrenmanTesis
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